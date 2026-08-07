Caminhão carregado de areia invadiu pista e atingiu ônibus matando seis; veja vídeo

Uma câmera de segurança registrou o momento exato do grave acidente entre um ônibus rodoviário e um caminhão que deixou seis pessoas mortas e oito gravemente feridas na manhã desta sexta-feira (7/8), na GO-010, em Luziânia (GO).

As imagens, registradas por uma câmera de segurança instalada em uma chácara da região, mostram o momento em que o caminhão carregado de areia trafega por uma das vias. Em seguida, o motorista perde o controle da direção, invade a pista contrária e atinge a lateral do ônibus, que tomba.

A Real Expresso, empresa do Grupo Guanabara, informou que o veículo transportava 46 pessoas no total, sendo três crianças, sem contar o motorista. Quarenta e dois passageiros embarcaram em Brasília. Quatro, em Valparaíso (GO). O ônibus seguia com destino a Uberlândia (MG). O acidente ocorreu pouco depois das 10h.

Ao menos três das vítimas mortas estavam no coletivo. Uma delas é uma criança do sexo masculino, sem identidade confirmada, de apenas 2 anos.

“A equipe de atendimento da empresa seguiu para o local com todos os profissionais de atendimento incluído psicólogo e até o presente momento foram registrados 3 óbitos no ônibus”, frisou a empresa.

Os passageiros feridos foram levados para o Hospital Regional de Luziânia para atendimento. “A carreta que colidiu no ônibus continha uma dupla de motoristas que também vieram à óbito. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, e a empresa está colaborando integralmente com as autoridades competentes.”

O Correio tentou conversar com o diretor da empresa que estava no hospital. Ele preferiu não se manifestar e afirmou que as informações deveriam ser requeridas à assessoria de comunicação. A gerência do hospital também informou que não se manifestará.

Veja o vídeo do acidente: