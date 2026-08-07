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Sinistro de trânsito

Caminhão carregado de areia invadiu pista e atingiu ônibus matando seis; veja vídeo

Grave sinistro de trânsito ocorrido na manhã desta sexta (7) matou seis pessoas e deixou pelo menos 8 em estado grave. Ônibus saiu de Taguatinga para Uberlândia (MG) com 48 passageiros e o motorista

Câmera mostra momento do acidente em Luziânia - (crédito: Material Cedido ao Correio)
Câmera mostra momento do acidente em Luziânia - (crédito: Material Cedido ao Correio)
Uma câmera de segurança registrou o momento exato do grave acidente entre um ônibus rodoviário e um caminhão que deixou seis pessoas mortas e oito gravemente feridas na manhã desta sexta-feira (7/8), na GO-010, em Luziânia (GO). 
As imagens, registradas por uma câmera de segurança instalada em uma chácara da região, mostram o momento em que o caminhão carregado de areia trafega por uma das vias. Em seguida, o motorista perde o controle da direção, invade a pista contrária e atinge a lateral do ônibus, que tomba.
A Real Expresso, empresa do Grupo Guanabara, informou que o veículo transportava 46 pessoas no total, sendo três crianças, sem contar o motorista. Quarenta e dois passageiros embarcaram em Brasília. Quatro, em Valparaíso (GO). O ônibus seguia com destino a Uberlândia (MG).  O acidente ocorreu pouco depois das 10h.
 Ao menos três das vítimas mortas estavam no coletivo. Uma delas é uma criança do sexo masculino, sem identidade confirmada, de apenas 2 anos. 
“A equipe de atendimento da empresa seguiu para o local com todos os profissionais de atendimento incluído psicólogo e até o presente momento foram registrados 3 óbitos no ônibus”, frisou a empresa. 
Os passageiros feridos foram levados para o Hospital Regional de Luziânia para atendimento. “A carreta que colidiu no ônibus continha uma dupla de motoristas que também vieram à óbito. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, e a empresa está colaborando integralmente com as autoridades competentes.”
O Correio tentou conversar com o diretor da empresa que estava no hospital. Ele preferiu não se manifestar e afirmou que as informações deveriam ser requeridas à assessoria de comunicação. A gerência do hospital também informou que não se manifestará.
Veja o vídeo do acidente:
 

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 07/08/2026 16:46 / atualizado em 07/08/2026 19:39
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