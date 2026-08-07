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Acidente caminhão x ônibus

Bebê de 2 anos que morreu em acidente de ônibus viajava com a família para férias em Caldas Novas

Acidente ocorreu nesta sexta-feira (7/8). O ônibus, da empresa Real Expresso, saiu da Rodoviária de Taguatinga por volta das 7h e tinha como destino final a cidade de Uberlândia (MG)

07/08/2026. Acidente GO-010 - (crédito: Material Cedido ao Correio)
07/08/2026. Acidente GO-010 - (crédito: Material Cedido ao Correio)

O bebê de 2 anos que morreu no grave acidente entre um ônibus rodoviário e um caminhão foi identificado como Gabriel. A mãe da criança permanece internada no Hospital Estadual de Luziânia e deve passar por uma cirurgia na clavícula nas próximas horas. O quadro é estável.

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Sem se identificar, o avô de Gabriel contou que soube da notícia por uma ligação do filho. “Moro em Formosa. Estava ajudando a mulher com algumas coisas, quando recebi o telefonema. Vim correndo. A gente fica nesse anseio por informações. É muito angustiante”, desabafou.

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A mãe de Gabriel mora em Águas Lindas de Goiás e embarcou junto ao filho e o namorado na Rodoviária de Taguatinga. A família iria passar as férias em Caldas Novas (GO). “Minha filha perdeu o irmão anos atrás. O nome dele era Gabriel. Quando engravidou, disse que colocaria o nome do filho de Gabriel em homenagem ao irmão. Agora me ocorre essa tragédia”, disse, emocionado. O namorado da mulher não sofreu ferimentos graves.

Até a noite desta sexta-feira (7/8), o Hospital Estadual de Luziânia operava com restrição. Ao menos 21 pessoas vítimas do acidente foram levadas à unidade.

Acidente


Uma câmera de segurança registrou o momento exato do grave acidente. As imagens mostram o momento em que o caminhão carregado de areia trafega por uma das vias. Em seguida, o motorista perde o controle da direção, invade a pista contrária e atinge o ônibus pela lateral. Com o impacto, o ônibus tomba.

O ônibus, da empresa Real Expresso, saiu da Rodoviária de Taguatinga por volta das 7h e tinha como destino final a cidade de Uberlândia (MG). O acidente ocorreu pouco depois das 10h.

A Real Expresso, empresa do Grupo Guanabara, informou que o veículo transportava 46 pessoas no total, sendo três crianças, sem contar o motorista. Quarenta e dois passageiros embarcaram em Brasília. Quatro, em Valparaíso (GO).  

“A equipe de atendimento da empresa seguiu para o local com todos os profissionais de atendimento incluído psicólogo e até o presente momento foram registrados 3 óbitos no ônibus”, frisou a empresa.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 07/08/2026 19:44 / atualizado em 07/08/2026 19:45
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