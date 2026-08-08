Quem é Thiago Peixoto, novo secretário de Educação do DF

Thiago Peixoto foi deputado estadual por Goiás, eleito em 2006 pelo PMDB - (crédito: Foto: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados )

*Por Luana Nogueira - Especial para o Correio

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou Thiago Peixoto como novo secretário de Educação, no lugar de Iedes Braga. Peixoto já comandou a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis e a Secretaria de Estado de Educação de Goiás durante a gestão do ex-governador Marconi Perillo (PSDB).

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Nascido em Brasília, ele é formado em Economia pela PUC-SP, pós-graduado em Gestão de Projetos pela Universidade da Califórnia e tem mestrado em Administração Pública pela Harvard University, segundo dados publicados pelos governos de Florianópolis e Goiás.

Em Goiás, enquanto secretário de Educação, o índice do Ideb passou da 16ª para a 1ª posição no Ensino Médio e da 15ª para a 2ª no Ensino Fundamental.

O atual secretário de Educação iniciou sua trajetória política como deputado estadual por Goiás, eleito em 2006 pelo PMDB. Posteriormente, em 2010, foi eleito deputado federal e exerceu dois mandatos consecutivos, pelo PSD.

Ainda no estado de Goiás, Thiago Peixoto foi titular da Secretaria de Gestão e Planejamento e Secretaria de Desenvolvimento.