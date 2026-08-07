Quatro das seis vítimas de acidente na GO-010 são identificadas

A Polícia Técnico-Científica informou ao Correio que quatro dos seis corpos encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) após o grave acidente na GO-010, nesta sexta-feira (7/8), foram identificados.
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Entre as vítimas estão Anderson Oliveira Silva, de 47 anos, e Rodrigo Fernandes dos Santos, de 30 anos. Os dois estavam juntos na carreta envolvida na colisão.
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Também foram identificados Gabriel Willians de Matos Oliveira, de 1 ano e 5 meses, e Silvana Pereira de Melo, de 57 anos. Ambos estavam no ônibus que seguia com destino a Uberlândia, em Minas Gerais.
Ao todo, seis pessoas morreram no acidente. Segundo a Polícia Técnico-Científica, dois corpos ainda aguardam identificação no IML.
As circunstâncias da colisão e a dinâmica do acidente devem ser investigadas pelas autoridades.
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