Mais duas vítimas do acidente na GO-010 são identificadas

Mais duas vítimas do acidente que ocorreu na GO-010, na manhã desta sexta-feira (7/8), foram identificadas, segundo a Polícia Técnico-Científica. Maria Milza Pereira Araújo, de 73 anos, e Terezinha de Jesus Pereira dos Santos Gomes, 74, eram passageiras do ônibus que seguia com destino a Uberlândia, em Minas Gerais.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Até então, a tragédia deixou pelo menos seis mortos. Ainda na sexta (7), foram identificados os corpos dos passageiros Gabriel Willians de Matos Oliveira, de 1 ano e 5 meses, e Silvana Pereira de Melo, de 57 anos. Os dois ocupantes da carreta, Anderson Oliveira Silva, 47, e Rodrigo Fernandes dos Santos, 30, também morreram.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O caso
Por volta das 10h desta sexta-feira (7), uma carreta carregada com areia, colidiu contra um ônibus, que transportava 46 pessoas, na rodovia GO-10, km 125, na altura do município de Luziânia. As causas do acidente serão definidas após perícia.
O proprietário da carreta que colidiu contra o ônibus, no entanto, afirmou, sem se identificar, que uma falha nos freios pode ter ocasionado o acidente. Essa informação também será confirmada ou descartada pela perícia.
A Real Expresso, empresa do Grupo Guanabara, informou que o veículo transportava 46 pessoas no total, sendo três crianças, sem contar o motorista. Quarenta e dois passageiros embarcaram em Brasília. Quatro, em Valparaíso (GO).
Saiba Mais
Isabela BerrogainRepórter
Apaixonada pelo mundo cultural, jornalista com foco na cobertura de música, televisão, streaming e gastronomia. Graduada pela Universidade de Brasília (UnB).