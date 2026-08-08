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Tragédia

Mais duas vítimas do acidente na GO-010 são identificadas

Até então, tragédia deixou seis vítimas fatais — os dois ocupantes da carreta e quatro passageiros do ônibus que seguia com destino a Uberlândia, Minas Gerais

Carreta tomba, o veículo perde o controle, invade a pista contrária e cai sobre o ônibus, que sai da pista. O acidente ocorreu na GO-010, sentido Vianópolis (GO), próximo de Luziânia (GO), - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)
Carreta tomba, o veículo perde o controle, invade a pista contrária e cai sobre o ônibus, que sai da pista. O acidente ocorreu na GO-010, sentido Vianópolis (GO), próximo de Luziânia (GO), - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)

Mais duas vítimas do acidente que ocorreu na GO-010, na manhã desta sexta-feira (7/8), foram identificadas, segundo a Polícia Técnico-Científica. Maria Milza Pereira Araújo, de 73 anos, e Terezinha de Jesus Pereira dos Santos Gomes, 74, eram passageiras do ônibus que seguia com destino a Uberlândia, em Minas Gerais.

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Até então, a tragédia deixou pelo menos seis mortos. Ainda na sexta (7), foram identificados os corpos dos passageiros Gabriel Willians de Matos Oliveira, de 1 ano e 5 meses, e Silvana Pereira de Melo, de 57 anos. Os dois ocupantes da carreta, Anderson Oliveira Silva, 47, e Rodrigo Fernandes dos Santos, 30, também morreram.

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O caso

Por volta das 10h desta sexta-feira (7), uma carreta carregada com areia, colidiu contra um ônibus, que transportava 46 pessoas, na rodovia GO-10, km 125, na altura do município de Luziânia. As causas do acidente serão definidas após perícia.

O proprietário da carreta que colidiu contra o ônibus, no entanto, afirmou, sem se identificar, que uma falha nos freios pode ter ocasionado o acidente. Essa informação também será confirmada ou descartada pela perícia.

A Real Expresso, empresa do Grupo Guanabara, informou que o veículo transportava 46 pessoas no total, sendo três crianças, sem contar o motorista. Quarenta e dois passageiros embarcaram em Brasília. Quatro, em Valparaíso (GO).

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Isabela Berrogain

Repórter

Apaixonada pelo mundo cultural, jornalista com foco na cobertura de música, televisão, streaming e gastronomia. Graduada pela Universidade de Brasília (UnB).

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Isabela Berrogain e Vitória Torres
postado em 08/08/2026 08:59 / atualizado em 08/08/2026 09:46
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