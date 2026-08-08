TJDFT não tem expediente segunda e terça; veja como ficam os prazos e serviços

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) suspenderá o expediente nos dias 10 e 11 de agosto - (crédito: Reprodução)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) não terá expediente na Secretaria e nos Ofícios Judiciais em 10 e 11 de agosto, próxima segunda e terça-feira.

A suspensão do trabalho no dia 11 de agosto está prevista na Lei 11.697/2008, que estabelece a data como feriado forense. Já o dia 10 de agosto foi considerado ponto facultativo pela Portaria Conjunta 105/2025 do TJDFT.

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Prazos judiciais e administrativos com início ou término nessas datas serão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

As medidas urgentes durante o período deverão ser submetidas aos magistrados designados para o Plantão Judicial da 1ª Instância ou da 2ª Instância, conforme a competência de cada processo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.