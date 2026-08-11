Colisão entre três veículos e ambulância deixa uma pessoa ferida - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma colisão envolvendo três veículos e uma ambulância, que realizava o transporte de dois pacientes para consultas de rotina, deixou uma pessoa ferida, nesta terça-feira (11/8). A condutora de um dos carros foi encaminhada para unidade hospitalar, consciente e orientada no momento do atendimento. O acidente ocorreu por volta das 8h30, no Eixão Norte, na altura da quadra 204, sentido Rodoviária do Plano Piloto.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foi acionado para realizar o atendimento e encaminhou três viaturas de socorro. No local, as equipes realizaram a sinalização e o gerenciamento dos riscos. Em seguida, foram prestados os atendimentos necessários aos envolvidos na ocorrência.

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Durante os trabalhos das equipes de socorro, foi necessária a interdição de uma faixa de rolamento em cada sentido da via, com o objetivo de garantir a segurança dos profissionais, das vítimas e dos demais usuários da pista. Após a conclusão do atendimento emergencial, o local ficou sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF).

A perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para realizar os procedimentos e as diligências necessárias.

O CBMDF esclarece que não realiza o acompanhamento da evolução do quadro clínico das vítimas após o transporte para unidades hospitalares.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.





