Vídeo mostra suspeito sequestrando vítima após dopar idosa e estuprar três jovens

Homicídio em Samambaia Sul, onde idosa foi assassinada, e netas violentadas por homem que estava em morando na casa delas - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Um vídeo obtido pelo Correio mostra o momento em que Leonardo Ferreira de Almeida, suspeito de dopar e matar Francisca Almeida da Silva, 70 anos, e estuprar três jovens na manhã desta segunda-feira (10/8) sequestrou uma das vítimas utilizando um transporte por aplicativo.

Veja o vídeo:



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Após os estupros, ele levou a jovem de 19 anos, que teve a identidade preservada, até o Morro da Cruz, região de São Sebastião, e a abandonou na região. A vítima foi encontrada ensanguentada e com diversos ferimentos pelo corpo. Após a localização, ela foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para passar por exames de corpo de delito.

Na manhã desta segunda-feira (10/8), o homem, que cumpria prisão por dois homicídios e dois estupros e estava livre por causa do saidão desde a última quinta-feira (6/8), dopou Francisca e estuprou duas de suas netas e uma amiga das meninas.

Segundo familiares, Francisca acolhia pessoas em vulnerabilidade social, oferecendo-lhes comida e ajuda. No caso de Leonardo, ela o conhecia há pelo menos dez anos enquanto visitava o filho na prisão. Vizinhos relataram que ele o chamava de “mãezinha”.

Apesar da proximidade, parentes afirmam que a mulher não era mãe adotiva de Leonardo e apenas nutria um sentimento de amizade e ajuda. “O que me conforta um pouco é que minha mãe morreu fazendo o bem. Ela sempre dizia que deveríamos fazer o bem sem olhar a quem”, relata Francivânia da Silva, 50 anos, filha de Francisca.

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