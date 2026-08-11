Horas antes de matar idosa, preso tentou atrair filha dela para a casa

Leonardo Ferreira de Almeida, 44 anos, suspeito de matar Francisca Almeida da Silva, 70, e estuprar três jovens, tentou atrair uma das filhas da idosa para a casa em Samambaia horas antes do crime. Segundo familiares, ele enviou mensagens pelo WhatsApp convidando a mulher para ir até o endereço, sob o pretexto de entregar um presente e se despedir dela.

Leonardo teria oferecido ainda um carro por aplicativo para buscar a filha da vítima na Estrutural e levá-la até Samambaia. A mulher, no entanto, não foi ao local.

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A tentativa de aproximação ocorreu poucas horas antes de Francisca ser encontrada morta. A dinâmica e as circunstâncias da abordagem são investigadas pela 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul).

Segundo as investigações preliminares, Leonardo teria dopado Francisca e três jovens que estavam na casa. Depois, a idosa foi morta e as três jovens foram vítimas de abuso sexual. Uma delas, amiga das netas de Francisca, teria sido levada pelo suspeito para uma área de mata na região do Morro da Cruz, em São Sebastião.

Leonardo permanece foragido. Informações que possam ajudar na localização dele podem ser repassadas à Polícia Civil pelo telefone 197 ou à Polícia Militar pelo 190.