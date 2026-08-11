Horas antes de matar idosa, preso tentou atrair filha dela para a casa
Leonardo Ferreira de Almeida disse que queria entregar um presente e se despedir da filha de Francisca; ele ainda se ofereceu para pagar o transporte da Estrutural até Samambaia
Leonardo ostenta vasta ficha criminal - (crédito: Material cedido ao Correio)
Leonardo Ferreira de Almeida, 44 anos, suspeito de matar Francisca Almeida da Silva, 70, e estuprar três jovens, tentou atrair uma das filhas da idosa para a casa em Samambaia horas antes do crime. Segundo familiares, ele enviou mensagens pelo WhatsApp convidando a mulher para ir até o endereço, sob o pretexto de entregar um presente e se despedir dela.
Leonardo ostenta vasta ficha criminal
Material cedido ao Correio
10/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Feminicídio em Samambaia Sul, idosa é assassinada e as netas violentadas por homem que estava em morando em sua casa. Casa dos fundos onde morava o suspeito.
Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
10/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Feminicídio em Samambaia Sul, idosa é assassinada e as netas violentadas por homem que estava em morando em sua casa. Casa dos fundos onde morava o suspeito.
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10/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Feminicídio em Samambaia Sul, idosa é assassinada e as netas violentadas por homem que estava em morando em sua casa.
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10/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Feminicídio em Samambaia Sul, idosa é assassinada e as netas violentadas por homem que estava em morando em sua casa. Casa dos fundos onde morava o suspeito.
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Remédio que a vítima tomava foi encontrado em uma das mesas da casa
Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
10/08/2026 Cr..dito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Bras..lia - DF - Feminic..dio em Samambaia Sul, idosa .. assassinada e as netas violentadas por homem que estava em morando em sua casa. Casa dos fundos onde morava o suspeito.
Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
A tentativa de aproximação ocorreu poucas horas antes de Francisca ser encontrada morta. A dinâmica e as circunstâncias da abordagem são investigadas pela 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul).
Segundo as investigações preliminares, Leonardo teria dopado Francisca e três jovens que estavam na casa. Depois, a idosa foi morta e as três jovens foram vítimas de abuso sexual. Uma delas, amiga das netas de Francisca, teria sido levada pelo suspeito para uma área de mata na região do Morro da Cruz, em São Sebastião.
Leonardo permanece foragido. Informações que possam ajudar na localização dele podem ser repassadas à Polícia Civil pelo telefone 197 ou à Polícia Militar pelo 190.
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018