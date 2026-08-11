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ELEIÇÕES 2026

Rico Pinheiro, candidato do PRTB ao GDF, diz que debater problemas reais fortalece democracia

Rico Pinheiro destaca a importância do debate sobre os problemas do DF e defende o fortalecimento da democracia

Para Rico Pinheiro, discutir abertamente a realidade do Distrito Federal é um compromisso indispensável - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Para Rico Pinheiro, discutir abertamente a realidade do Distrito Federal é um compromisso indispensável - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O pré-candidato ao Governo do Distrito Federal Rico Pinheiro (PRTB) é um dos participantes da sabatina do Correio Braziliense nesta terça-feira (11/8). O encontro surge como um momento decisivo para colocar em pauta as reais demandas e desafios enfrentados pela população do Distrito Federal.

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Para Rico Pinheiro, discutir abertamente a realidade do Distrito Federal é um compromisso indispensável. A sabatina é vista como uma ferramenta fundamental para aproximação com o eleitorado, permitindo que a população conheça as propostas e a ideologia dos partidos e o perfil de cada candidato.

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“Debater os problemas reais do DF fortalece a nossa democracia e ajuda a população a escolher o nome ideal. Brasília está enfrentando muitos escândalos e por muitas coisas feias”, destaca.

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O Correio realiza sabatinas com os candidatos ao longo de todo o dia. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo e a cobertura completa pelo nosso site e redes sociais. E anote na agenda: no dia 1º de setembro, o Correio promove o debate oficial entre os candidatos.

 

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 11/08/2026 08:50 / atualizado em 11/08/2026 09:09
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