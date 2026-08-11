Rico Pinheiro, candidato do PRTB ao GDF, diz que debater problemas reais fortalece democracia

O pré-candidato ao Governo do Distrito Federal Rico Pinheiro (PRTB) é um dos participantes da sabatina do Correio Braziliense nesta terça-feira (11/8). O encontro surge como um momento decisivo para colocar em pauta as reais demandas e desafios enfrentados pela população do Distrito Federal.
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Para Rico Pinheiro, discutir abertamente a realidade do Distrito Federal é um compromisso indispensável. A sabatina é vista como uma ferramenta fundamental para aproximação com o eleitorado, permitindo que a população conheça as propostas e a ideologia dos partidos e o perfil de cada candidato.
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“Debater os problemas reais do DF fortalece a nossa democracia e ajuda a população a escolher o nome ideal. Brasília está enfrentando muitos escândalos e por muitas coisas feias”, destaca.
Fique por dentro
O Correio realiza sabatinas com os candidatos ao longo de todo o dia. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo e a cobertura completa pelo nosso site e redes sociais. E anote na agenda: no dia 1º de setembro, o Correio promove o debate oficial entre os candidatos.