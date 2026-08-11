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Para o transporte público, Rico Pinheiro (PRTB) defende VLT e parcerias privadas

Em sabatina, pré-candidato critica frota insuficiente de ônibus e o tempo perdido no trânsito por moradores das regiões administrativas

Para atender regiões como Sobradinho e Planaltina, pré-candidato defende captação de recursos por meio de parcerias público-privadas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Para atender regiões como Sobradinho e Planaltina, pré-candidato defende captação de recursos por meio de parcerias público-privadas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O sistema de transporte público é um dos principais problemas enfrentados pela população do Distrito Federal e do Entorno, segundo o pré-candidato Rico Pinheiro (PRTB). Durante sabatina, na manhã desta terça- feira (11/8), no Correio Braziliense, o político destacou a defasagem do planejamento urbano atual ao relembrar o projeto inicial da capital, previsto por Oscar Niemayer.

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"Esse é um dos grandes gargalos. Oscar imaginou que teríamos 500 mil habitantes. Agora, metade da população depende de transporte público, o Entorno também utiliza [o transporte] e é um problema que precisamos resolver", comentou o pré-candidato.

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Rico Pinheiro criticou a demora na execução de obras de grande porte e a falta de soluções práticas para quem vive a rotina do trânsito. "A gente ouve falar em construção de metrô, como se começasse hoje e terminasse amanhã. Quantas pessoas enfrentam isso diariamente? Gente que passa 2 horas no transporte público", afirmou.

Ao analisar a estrutura atual, o pré-candidato questionou a eficácia do modelo. "Qual o problema que a gente precisa resolver? Precisamos de outros mecanismos para que se resolva. 3 mil ônibus não é suficiente."

Para atender regiões como Sobradinho, Planaltina, São Sebastião, ele defendeu a necessidade de captação de recursos e inovação. "Qual o investimento, de onde vem o recurso? Parceria público-privada, conversar com os investidores, VLT de forma rápida. Isso pode ajudar”, ressaltou o candidato durante a sabatina.

Segundo Rico Pinheiro, o caminho é modernizar a gestão para transformar a mobilidade da capital. Trazer inovação, tecnologia, com o intuito de construir uma melhor mobilidade àqueles que tanto precisam do transporte público no DF.

Fique por dentro

O Correio realiza sabatinas com os candidatos ao longo de todo o dia. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo e a cobertura completa pelo nosso site e redes sociais. E anote na agenda: no dia 1º de setembro, o Correio promove o debate oficial entre os candidatos.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 11/08/2026 09:04 / atualizado em 11/08/2026 09:05
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