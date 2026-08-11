Para o transporte público, Rico Pinheiro (PRTB) defende VLT e parcerias privadas

O sistema de transporte público é um dos principais problemas enfrentados pela população do Distrito Federal e do Entorno, segundo o pré-candidato Rico Pinheiro (PRTB). Durante sabatina, na manhã desta terça- feira (11/8), no Correio Braziliense, o político destacou a defasagem do planejamento urbano atual ao relembrar o projeto inicial da capital, previsto por Oscar Niemayer.
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"Esse é um dos grandes gargalos. Oscar imaginou que teríamos 500 mil habitantes. Agora, metade da população depende de transporte público, o Entorno também utiliza [o transporte] e é um problema que precisamos resolver", comentou o pré-candidato.
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Rico Pinheiro criticou a demora na execução de obras de grande porte e a falta de soluções práticas para quem vive a rotina do trânsito. "A gente ouve falar em construção de metrô, como se começasse hoje e terminasse amanhã. Quantas pessoas enfrentam isso diariamente? Gente que passa 2 horas no transporte público", afirmou.
Ao analisar a estrutura atual, o pré-candidato questionou a eficácia do modelo. "Qual o problema que a gente precisa resolver? Precisamos de outros mecanismos para que se resolva. 3 mil ônibus não é suficiente."
Para atender regiões como Sobradinho, Planaltina, São Sebastião, ele defendeu a necessidade de captação de recursos e inovação. "Qual o investimento, de onde vem o recurso? Parceria público-privada, conversar com os investidores, VLT de forma rápida. Isso pode ajudar”, ressaltou o candidato durante a sabatina.
Segundo Rico Pinheiro, o caminho é modernizar a gestão para transformar a mobilidade da capital. Trazer inovação, tecnologia, com o intuito de construir uma melhor mobilidade àqueles que tanto precisam do transporte público no DF.
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