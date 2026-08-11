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Samara Mineiro (UP) propõe ampliar quadro de professores e estrutura de escolas do DF

Candidata do UP critica a sobrecarga dos profissionais e defende novos concursos, construção de unidades e espaços para atividades esportivas e culturais

O déficit de profissionais e a necessidade de suporte psicológico nas escolas marcaram as propostas da candidata da UP - (crédito: Ed. Alves/CB/D.A.Press)
O déficit de profissionais e a necessidade de suporte psicológico nas escolas marcaram as propostas da candidata da UP - (crédito: Ed. Alves/CB/D.A.Press)

Durante sabatina realizada pelo Correio Braziliense a pré-candidata ao governo do Distrito Federal pelo Unidade Popular (UP), Samara Mineiro, defendeu a nomeação dos 3 mil aprovados no último concurso da Secretaria de Educação e a realização de um novo certame para recompor o quadro de professores. Professora da rede pública do GDF, ela afirma que o excesso de professores temporários tem provocado sobrecarga na rede e prejudicado a qualidade do ensino.

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“É fundamental que a gente nomeie todos os aprovados do último concurso, que são 3 mil e ainda estão esperando essa nomeação. Só esses 3 mil não são suficientes para suprir a demanda da rede. Então, é fundamental que a gente faça um novo concurso após a nomeação desses concursados”, afirma.

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A candidata também propõe a contratação de psicólogos, orientadores educacionais e outros profissionais para reduzir a sobrecarga nas escolas. Segundo ela, o número elevado de estudantes por sala também impacta a qualidade do ensino.

Na educação integral, Samara defende que o governo amplie não apenas a jornada dos estudantes, mas também a estrutura disponível nas escolas. Para ela, o modelo atual prioriza o tempo de permanência dos alunos, sem oferecer condições adequadas para uma formação integral.

“Não é só colocar os nossos estudantes dentro das escolas como se isso, por si só, fosse suficiente. A gente precisa dar as condições para que os profissionais desenvolvam bem essa educação e para que esse estudante possa plenamente se desenvolver como pessoa, como ser humano”, diz.

Entre as medidas propostas estão a construção de novas escolas, a ampliação dos espaços escolares e a criação de ambientes adequados para atividades esportivas e culturais, como teatro, cinema e informática. A candidata também critica a atual gestão de Ibaneis Rocha e Celina Leão pela falta de investimentos na construção de novas unidades.

Fique por dentro

O Correio realiza sabatinas com os candidatos ao longo de todo o dia. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo e a cobertura completa pelo nosso site e redes sociais. E anote na agenda: no dia 1º de setembro, o Correio promove o debate oficial entre os candidatos.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 11/08/2026 09:52
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