Rico Pinheiro (PRTB) defende suporte à saúde mental e valorização dos idosos

Rico Pinheiro relembrou o impacto devastador do período pandêmico sobre esse público para ilustrar a urgência de políticas públicas de convivência - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A atenção à terceira idade e o avanço dos transtornos psicológicos na sociedade foram temas centrais abordados pelo pré-candidato ao Palácio do Buriti Rico Pinheiro (PRTB), durante sabatina realizada no Correio Braziliense, na manhã desta terça-feira (11/8). Ao analisar o cenário atual, ele defendeu uma mudança profunda na maneira como o país enxerga os idosos.

"A população longeva precisa de atenção. Admiro a cultura asiática porque eles fazem culto à experiência e ao legado das gerações que vêm depois deles. Aqui, no Brasil, temos uma repulsa, como se fossem uma figura decorativa”, afirmou

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Rico Pinheiro relembrou o impacto devastador do período pandêmico sobre esse público para ilustrar a urgência de políticas públicas de convivência. "Na pandemia os idosos morreram mais e em maior quantidade. Já viviam em isolamento, já não tinham contato com a família, aí que eles tiveram problemas mesmo”, comentou. Como alternativa para garantir qualidade de vida, o pré-candidato propôs iniciativas voltadas à integração social e ao esporte.

"Na política, para os idosos, queremos incluir essas pessoas no esporte e no lazer, para que possam interagir com outras pessoas. Existem estudos que provam que idosos interagindo com pessoas mais jovens pode trazer benefícios. Temos que criar mecanismos para que eles tenham essa interatividade. Poderia falar sobre a questão médica, mas hoje o grande cerne é mental, seja ele na população mais idosa ou mais jovem. Criar esse ambiente para ela vai fazer com que ela tenha mais qualidade de vida”, completou Rico Pinheiro.

Saúde mental

Ao tratar da saúde da população em geral, o pré-candidato apontou que o equilíbrio emocional se tornou um desafio coletivo que afeta diretamente as estruturas familiares e a própria cidade. Mais do que isso, ressaltou que questões psicológicas são, agora, preocupações necessárias a serem debatidas na atualidade. “Milhares de pessoas pediram afastamento em razão de doenças mentais. Precisamos debater sobre isso. Cuidar das pessoas, mas cuidar como, se não sabemos como essas pessoas estão?", indagou o pré-candidato ao Buriti.

Para ele, a falta de suporte reflete inclusive em problemas sociais graves. "Por que temos tantas pessoas vivendo na rua hoje? Pressão familiar. Esse cerne está no seio da família. Precisamos conversar com essas pessoas, criar mecanismos para que elas melhorem a saúde mental. Sempre observo que, nas famílias, isso é um problema ignorado, ninguém fala sobre isso. Estamos vendo surtos em massa, isso todo mundo está vendo. As pessoas estão perdendo as estribeiras, a gente precisa encontrar o melhor caminho para resolver."

Como proposta concreta para enfrentar a crise de saúde mental e dar amparo direto aos moradores do Distrito Federal, Rico Pinheiro defendeu a implantação de uma estrutura pública de acolhimento especializado. "Precisamos ter uma instituição com assistente social, psicopedagogos. A gente precisa de um lugar para onde as famílias se direcionem”, finalizou.

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