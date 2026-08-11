"Vamos trazer o BRB para o desenvolvimento do DF", afirma Paula Belmonte

Durante sabatina, candidata do PSDB ao Governo do Distrito Federal criticou nacionalização do banco e defendeu aproximar a instituição dos pequenos comerciantes da capital

Paula Belmonte, candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) pelo PSDB, defendeu a regionalização do Banco de Brasília (BRB) durante sua participação em sabatina promovida pelo Correio Braziliense nesta terça-feira (11/8). De acordo com a deputada, “colocaram o nosso BRB, o banco de desenvolvimento da nossa cidade, em uma situação de negócios”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para aproximar o banco da população do Distrito Federal, Paula afirmou ser essencial fechar agências fora da capital. “Precisamos fazer com que cada agência fomente o pequeno comércio, pequeno empreendedor e o jovem que está indo para o primeiro emprego”, enfatizou.

Ela lembrou ser uma das deputadas distritais a votar contra a compra do Master pelo BRB. “A Câmara Legislativa do Distrito Federal foi omissa”, falou.

Fique por dentro

O Correio realiza sabatinas com os candidatos ao longo de todo o dia. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo e a cobertura completa pelo nosso site e redes sociais. E anote na agenda: no dia 1º de setembro, o Correio promove o debate oficial entre os candidatos.