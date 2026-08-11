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"Vamos trazer o BRB para o desenvolvimento do DF", afirma Paula Belmonte

Durante sabatina, candidata do PSDB ao Governo do Distrito Federal criticou nacionalização do banco e defendeu aproximar a instituição dos pequenos comerciantes da capital

Transações financeiras polêmicas envolvendo o banco regional motivaram duras críticas da candidata - (crédito: Ed. Alves/CB/D.A.Press)
Transações financeiras polêmicas envolvendo o banco regional motivaram duras críticas da candidata - (crédito: Ed. Alves/CB/D.A.Press)

Durante sabatina, candidata do PSDB ao Governo do Distrito Federal criticou nacionalização do banco e defendeu aproximar a instituição dos pequenos comerciantes da capital

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Paula Belmonte, candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) pelo PSDB, defendeu a regionalização do Banco de Brasília (BRB) durante sua participação em sabatina promovida pelo Correio Braziliense nesta terça-feira (11/8). De acordo com a deputada, “colocaram o nosso BRB, o banco de desenvolvimento da nossa cidade, em uma situação de negócios”.

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Para aproximar o banco da população do Distrito Federal, Paula afirmou ser essencial fechar agências fora da capital. “Precisamos fazer com que cada agência fomente o pequeno comércio, pequeno empreendedor e o jovem que está indo para o primeiro emprego”, enfatizou.

Ela lembrou ser uma das deputadas distritais a votar contra a compra do Master pelo BRB. “A Câmara Legislativa do Distrito Federal foi omissa”, falou.

Fique por dentro

O Correio realiza sabatinas com os candidatos ao longo de todo o dia. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo e a cobertura completa pelo nosso site e redes sociais. E anote na agenda: no dia 1º de setembro, o Correio promove o debate oficial entre os candidatos.

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Manuela Sá**

Estagiária

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiária da Editoria Cidades DF do Correio Braziliense

    Por Manuela Sá**
    postado em 11/08/2026 12:54
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