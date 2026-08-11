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Paula Belmonte defende digitalização do GDF para lutar contra a corrupção

Segundo a deputada, tecnologia aliada à transparência promove um governo honesto. Paula Belmonte (PSDB) também defende governo participativo

Paula Belmonte criticou a falta de clareza nos contratos de saúde e cobrou acesso aberto aos dados do governo - (crédito: Ed. Alves/CB/D.A.Press)
Paula Belmonte criticou a falta de clareza nos contratos de saúde e cobrou acesso aberto aos dados do governo - (crédito: Ed. Alves/CB/D.A.Press)

Candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) pelo PSDB, Paula Belmonte destacou que a transparência será um dos principais pilares de um eventual governo. Nesta terça-feira (11/8), durante sabatina promovida pelo Correio Braziliense, ela defendeu um mandato digital como forma de promover a honestidade e um governo participativo.

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A proposta da deputada é colocar, no primeiro dia de governo, um gabinete voltado ao combate à corrupção. “Vamos ter pessoas capacitadas para digitalizar”, afirmou.

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A candidata explicou que o uso de tecnologias para aproximar o governo da população é essencial para evitar falta de integridade. Com acesso à informação, brasilienses podem cobrar políticos e evitar escândalos.

“Não temos informação real de quais são os empréstimos que o Iges faz para a Secretaria de Saúde de medicamentos. Não existem esse dados transparentes para as pessoas. Essas são várias válvulas de escape que, infelizmente, aconteceram no DF”, criticou.

Fique por dentro

O Correio realiza sabatinas com os candidatos ao longo de todo o dia. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo e a cobertura completa pelo nosso site e redes sociais. E anote na agenda: no dia 1º de setembro, o Correio promove o debate oficial entre os candidatos.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel

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Manuela Sá**

Estagiária

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiária da Editoria Cidades DF do Correio Braziliense

    Por Manuela Sá**
    postado em 11/08/2026 13:08 / atualizado em 11/08/2026 15:47
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