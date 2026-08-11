Paula Belmonte defende digitalização do GDF para lutar contra a corrupção

Paula Belmonte criticou a falta de clareza nos contratos de saúde e cobrou acesso aberto aos dados do governo - (crédito: Ed. Alves/CB/D.A.Press)

Candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) pelo PSDB, Paula Belmonte destacou que a transparência será um dos principais pilares de um eventual governo. Nesta terça-feira (11/8), durante sabatina promovida pelo Correio Braziliense, ela defendeu um mandato digital como forma de promover a honestidade e um governo participativo.

Leia também: Arruda promete reestruturação na saúde e construção de hospitais

A proposta da deputada é colocar, no primeiro dia de governo, um gabinete voltado ao combate à corrupção. “Vamos ter pessoas capacitadas para digitalizar”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A candidata explicou que o uso de tecnologias para aproximar o governo da população é essencial para evitar falta de integridade. Com acesso à informação, brasilienses podem cobrar políticos e evitar escândalos.

Leia também: Samara Mineiro (UP) propõe ampliar quadro de professores e estrutura de escolas do DF

“Não temos informação real de quais são os empréstimos que o Iges faz para a Secretaria de Saúde de medicamentos. Não existem esse dados transparentes para as pessoas. Essas são várias válvulas de escape que, infelizmente, aconteceram no DF”, criticou.

Fique por dentro

O Correio realiza sabatinas com os candidatos ao longo de todo o dia. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo e a cobertura completa pelo nosso site e redes sociais. E anote na agenda: no dia 1º de setembro, o Correio promove o debate oficial entre os candidatos.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel