Paula Belmonte defende digitalização do GDF para lutar contra a corrupção

Candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) pelo PSDB, Paula Belmonte destacou que a transparência será um dos principais pilares de um eventual governo. Nesta terça-feira (11/8), durante sabatina promovida pelo Correio Braziliense, ela defendeu um mandato digital como forma de promover a honestidade e um governo participativo.
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A proposta da deputada é colocar, no primeiro dia de governo, um gabinete voltado ao combate à corrupção. “Vamos ter pessoas capacitadas para digitalizar”, afirmou.
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A candidata explicou que o uso de tecnologias para aproximar o governo da população é essencial para evitar falta de integridade. Com acesso à informação, brasilienses podem cobrar políticos e evitar escândalos.
“Não temos informação real de quais são os empréstimos que o Iges faz para a Secretaria de Saúde de medicamentos. Não existem esse dados transparentes para as pessoas. Essas são várias válvulas de escape que, infelizmente, aconteceram no DF”, criticou.
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O Correio realiza sabatinas com os candidatos ao longo de todo o dia. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo e a cobertura completa pelo nosso site e redes sociais. E anote na agenda: no dia 1º de setembro, o Correio promove o debate oficial entre os candidatos.
*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel