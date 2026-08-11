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Raymundo (PSTU) propõe conselho popular para gerir verbas da cultura

Candidato Robson Raymundo, do PSTU, disse que classe artística tem "razão de estar raivosa" com atual governo e defendeu construção conjunta de regras para funcionamento da vida noturna, que ele considera importante para a capital

O candidato defendeu a criação de um conselho popular de artistas, que atuaria junto ao governo na administração das verbas destinadas à cultura - (crédito: Foto: Ed Alves/D.A/C.B Press)
O candidato defendeu a criação de um conselho popular de artistas, que atuaria junto ao governo na administração das verbas destinadas à cultura - (crédito: Foto: Ed Alves/D.A/C.B Press)

Na sabatina do Correio Braziliense, o candidato do PSTU ao governo do Distrito Federal, Robson Raymundo, afirmou que pretende construir as políticas para o setor cultural em conjunto com os próprios trabalhadores da área. Segundo ele, a classe artística "tem razão de estar raivosa" com a atual gestão do GDF, que classificou como "herdeira da administração anterior".

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Como proposta, o candidato defendeu a criação de um conselho popular de artistas, que atuaria junto ao governo na administração das verbas destinadas à cultura no Distrito Federal. Para Raymundo, a situação atual do setor "é um absurdo" e só seria alterada com o que chamou de "governo socialista dos trabalhadores".

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O candidato também comentou a chamada "lei do silêncio", que regula ruído e funcionamento de estabelecimentos em áreas urbanas à noite. Segundo ele, os critérios para a norma devem ser construídos em conjunto com artistas e moradores, de forma a preservar o que descreveu como uma vida noturna importante para a cidade, sem prejudicar quem mora nas proximidades desses espaços.

O Correio realiza a sabatina com os candidatos ao governo do Distrito Federal ao longo de todo o dia. O evento pode ser acompanhado ao vivo pelo YouTube do jornal. No dia 1º de setembro, o Correio promoverá debate entre os candidatos ao governo da capital.

*Estagiária sob supervisão de Patrick Selvatti

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 11/08/2026 16:33
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