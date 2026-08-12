Paula Belmonte anuncia o juiz Everardo Ribeiro como vice

O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (12/8), no escritório político do PSDB, legenda da candidata ao GDF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

A candidata ao Governo do Distrito Federal, Paula Belmonte (PSDB), anunciou o juiz aposentado Everardo Ribeiro como vice-governador na disputa pelo Buriti. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (12/8), no escritório político da legenda da candidata.

Paula Belmonte afirmou que a escolha do vice foi feita de forma criteriosa e destacou a honestidade como um dos pilares de sua proposta de governo. “A escolha do nosso vice foi muito bem pensada, muito escolhida, com muita responsabilidade. Temos alguns eixos condutores do nosso plano de governo, como educação, segurança, mobilidade e otimização do dinheiro, uma boa gestão. Mas um dos eixos importantes para o nosso governo é mostrar que a política pode ser feita com honestidade”, afirmou.

A candidata disse que buscou alguém que pudesse contribuir com o princípio proposto pelo plano de governo e declarou se sentir “honrada” com a presença do juiz Everardo Ribeiro na chapa. O juiz Everardo Ribeiro afirmou que pretende atuar no combate à corrupção e defendeu a criação de um gabinete anticorrupção em um eventual governo. “O Distrito Federal não terá mais espaço para corruptos, e os corruptos vão pagar o que fizeram. A corrupção e a má gestão são dois dos principais fatores que inviabilizam um bom governo”, ressaltou o candidato.

Everardo disse que pretende trabalhar para mudar a imagem de Brasília e criticou o desvio de recursos públicos. “A corrupção desvia recursos que poderiam servir à comunidade. Ela mata sonhos, tira das pessoas um atendimento digno, minimamente digno, na saúde, e impede que uma segurança pública seja oferecida”, declarou.

O candidato a vice afirmou ainda que pretende atuar em conjunto com os órgãos de controle para evitar o desperdício de recursos públicos e disse que Paula Belmonte teria como objetivo “servir, e não se servir da política”. “Vamos, de braços dados, combater a corrupção e acabar de vez com essa história de tirar dinheiro que deve servir à sociedade e mandar para os ralos”, ressaltou.

Perfil

Everardo Alves Ribeiro, 72, natural de Unaí (MG), veio para Brasília durante a infância, em 1961. Antes de ser juiz, Everardo ingressou na Polícia Civil do DF, onde atuou como agente e delegado.

Depois de se aposentar como juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), voltou a advocacia e foi conselheiro da ordem dos advogados do Brasil no DF (OAB-DF) e integrou a Comissao de Exame de Ordem.

Everardo foi o primeiro administrador regional do Itapoã e comandou interinamente a Administração Regional do Paranoá.

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