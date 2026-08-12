Primeiro Centro de Treinamento Regional vai preparar o transporte urbano para a transição tecnológica

Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) e União Internacional de Transporte Público (UITP) assinam carta de intenções para a criação do Centro de Treinamento Regional NTU-UITP - (crédito: Divulgação/ NTU)

São Paulo - O avanço acelerado da eletromobilidade, a sofisticação tecnológica dos veículos e as profundas transformações nas regras financeiras e contratuais exigem um novo perfil profissional no transporte coletivo urbano. Diante desse cenário de transição, a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) e a União Internacional de Transporte Público (UITP) assinaram uma carta de intenções para a criação do Centro de Treinamento Regional NTU-UITP. A iniciativa marca o estabelecimento da primeira unidade de capacitação da entidade internacional no Brasil e a segunda na América Latina, ao lado do centro já operado pelo Metrô de Santiago, no Chile.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração da NTU, Francisco Christovam, o intercâmbio com a agência internacional será decisivo para acelerar o aprendizado e evitar erros na gestão das cidades brasileiras. "A feira nos mostra um nível tecnológico, de sofisticação e de dificuldade de operação muito grande. Não significa que nós temos que preparar apenas os condutores, mas aqueles que vão gerir as empresas", explicou Francisco. "Hoje nós estamos tendo modelos de financiamento, de gestão e de operação absolutamente inovadores e diferentes. Para realmente melhorar a qualidade, sem capacitação nos mais diferentes níveis não é possível avançar."

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Para o executivo, a troca com a comunidade internacional permitirá às operadoras nacionais ganhar escala de forma mais ágil. "Firmar este termo de cooperação com a UITP, com a sua abrangência internacional, nos possibilita discutir experiências realizadas, que deram certo e aquelas que não deram certo também. O que já não deu certo a gente não precisa repeti-los. Nós podemos ganhar tempo e escala nos apoiando em estudos e trabalhos que foram feitos em outros países", pontuou.

Parceria resgata laço histórico com a UITP

A cooperação oficializada durante a Lat.bus, em São Paulo, retoma uma ligação histórica entre as duas instituições, iniciada quando a NTU participou da fundação da Divisão América Latina da UITP. Para Eleonora Pazos, head da Divisão América Latina da UITP, o novo centro atende a uma demanda urgente de formação técnica e executiva no continente.

Leia mais: NTU e BNDES apontam caminhos de financiamento para o transporte público

"A NTU foi um membro fundador da UITP América Latina. Passados praticamente 23 anos, temos já o prazer de anunciar a realização do Centro de Treinamento em conjunto com a NTU, que tá acreditando nessa ideia, tá levando isso a frente", afirmou Eleonora Pazos. Ela adiantou que o convênio final será ratificado no próximo encontro da instituição: "Essa assinatura é a carta de intenção e o acordo final vai ser assinado em Buenos Aires. Já estendo o convite a todos, o próximo fórum da divisão América Latina será em Buenos Aires, para 19 de novembro, na Argentina."

Com uma rede que reúne mais de 500 empresas operadoras associadas e cerca de 80 entidades filiadas — como sindicatos, federações e associações —, a NTU projeta um impacto estruturante na formação das equipes do setor com os programas de desenvolvimento do novo centro.

*A repórter viajou a convite da NTU.

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