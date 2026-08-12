Suspeito de assalto em posto da Asa Norte é preso horas após o crime

O autor foi encontrado na quadra 316 da Asa Norte, próximo a uma igreja, horas após o crime - (crédito: Reprodução/Freepik/rawpixel.com)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde dessa terça-feira (11/8), em flagrante, um homem suspeito de roubar uma loja de conveniência de um posto de combustíveis na 314 Norte por volta das 3h. O suspeito, que estava armado com uma faca, teria rendido uma funcionária da conveniência e roubado R$ 208 e duas garrafas de uísque.

Após investigações, o autor foi encontrado na quadra 316 da Asa Norte, próximo a uma igreja, horas após o crime.

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Segundo a PCDF, nos últimos 10 anos, ele já havia praticado outros quatro assaltos na Asa Norte. A PC informou, ainda, que consta no sistema da organização que o homem é uma pessoa em situação de rua e cumpria prisão domiciliar – de acordo com o Conselho Nacional Justiça (CNJ), é possível que pessoas em situação de vulnerabilidade tenham esse benefício, desde que um órgão da assistência social seja acionado para assegurar o abrigamento.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates



