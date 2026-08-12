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Suspeito de assalto em posto da Asa Norte é preso horas após o crime

As investigações apontam que o homem, armado com faca, roubou R$ 208 e duas garrafas de Uísque em loja de conveniência na Asa Norte

O autor foi encontrado na quadra 316 da Asa Norte, próximo a uma igreja, horas após o crime - (crédito: Reprodução/Freepik/rawpixel.com)
O autor foi encontrado na quadra 316 da Asa Norte, próximo a uma igreja, horas após o crime - (crédito: Reprodução/Freepik/rawpixel.com)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde dessa terça-feira (11/8), em flagrante, um homem suspeito de roubar uma loja de conveniência de um posto de combustíveis na 314 Norte por volta das 3h. O suspeito, que estava armado com uma faca, teria rendido uma funcionária da conveniência e roubado R$ 208 e duas garrafas de uísque.

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Após investigações, o autor foi encontrado na quadra 316 da Asa Norte, próximo a uma igreja, horas após o crime. 

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Segundo a PCDF, nos últimos 10 anos, ele já havia praticado outros quatro assaltos na Asa Norte. A PC informou, ainda, que consta no sistema da organização que o homem é uma pessoa em situação de rua e cumpria prisão domiciliar – de acordo com o Conselho Nacional Justiça (CNJ), é possível que pessoas em situação de vulnerabilidade tenham esse benefício, desde que um órgão da assistência social seja acionado para assegurar o abrigamento.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 12/08/2026 14:55
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