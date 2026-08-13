Eventos alteram trânsito no fim de semana

Por Luiz Francisco*

Agentes de fiscalização de trânsito irão alterar, neste sábado (15/8) e domingo (16/8), o fluxo nas vias do Plano Piloto por conta da realização de eventos. As intervenções ocorrem na Esplanada dos Ministérios, Eixo Rodoviário Norte e no Eixo Monumental.

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A primeira intervenção ocorrerá na Esplanada, na altura da Catedral Metropolitana de Brasília, onde acontece a cerimônia de Ordenação Episcopal do Monsenhor Fabrício do Prado Nunes, futuro Bispo Auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil. Em razão da solenidade, as equipes de fiscalização darão início às interdições na sexta-feira (14), às 23h59.

Os acessos aos estacionamentos da Cúria e da Catedral também serão fechados, juntamente com a via de acesso ao túnel. Durante o evento no sábado (15), os agentes de trânsito atuarão em patrulhamento nas vias adjacente para garantir a segurança e fluidez do tráfego.

Já no Eixo Rodoviário Oeste Norte (ERNW), uma corrida que interditará a via no próximo domingo. A partir das 6h30, os fiscais de trânsito também farão o bloqueio nas proximidades do shopping Conjunto Nacional. A previsão é de que a alteração termine às 10h.

Também ocorrerão duas corridas no Eixo Monumental no sábado e no domingo. A primeira interdição acontece, a partir das 17h30, nas vias S1 e N1. No trecho entre o Centro de Convenções Ulysses Guimarães e a via de ligação N1/S1, entre a Catedral Rainha da Paz e a Praça do Cruzeiro, três faixas mais próximas ao canteiro central serão interditadas, com previsão de liberação às 20h. O tráfego de veículos permanece normal nas demais faixas.

No domingo, as mesmas faixas ficarão bloqueadas a partir das 6h30. Durante o evento, as equipes de fiscalização farão o controle do tráfego até que as vias sejam liberadas, às 9h.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates