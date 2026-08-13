Infectologista fala sobre importância da vacina para evitar o sarampo

Tendo em vista os casos de sarampo no Brasil — 24 registros neste ano, segundo o Ministério da Saúde —, Gustavo Romero, infectologista e professor da Universidade de Brasília (UnB), ressaltou a importância da vacina contra a doença. Em entrevista ao CB.Saúde — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta quinta-feira (13/08), o especialista falou às jornalistas Carmen Souza e Sibele Negromonte que este é um momento de muita atenção em relação à doença.
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Segundo Romero, neste período, o essencial é seguir as orientações de gestores dos sistemas de saúde local. O infectologista avaliou que a quantidade de casos registrados no país é resultado da “omissão que aconteceu de maneira consistente para reduzir a proteção que brasileiros deveriam ter por meio das vacinas”.
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O médico também salientou a necessidade de retomar a longa e forte tradição no Brasil de se vacinar. “Ela precisa ser 100% resgatada para que os riscos para a população brasileira fiquem próximos a zero”, afirmou.
- Leia também: Proteção começa com a vacina, dizem especialistas
Em 2024, o Brasil recuperou o certificado de nação livre do sarampo, concedido pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). No entanto, diante do registro de novos casos, o país pode deixar de ter o controle do contágio do vírus e, consequentemente, perder o título. “Esse risco é real. Por isso, fazemos a convocação para toda a população colaborar”, finalizou Romero.
Assista à íntegra do programa:
*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho
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