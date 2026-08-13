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Águas Claras

Homem em situação de rua é preso após suspeita de tentativa de homicídio

O homem acusado de praticar as agressões foi preso em flagrante. As duas vítimas foram encaminhadas ao hospital e estão se recuperando

O homem foi preso após receber atendimento médico - (crédito: Reprodução/PMDF)
O homem foi preso após receber atendimento médico - (crédito: Reprodução/PMDF)

Um homem em situação de rua, acusado de tentativa de homicídio após agredir duas outras pessoas em situação de rua com uma faca e pedras em Águas Claras, foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (13/8). 

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por uma das vítimas que relatou as agressões. As equipes policiais acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que realizou o atendimento das vítimas. Uma das pessoas agredidas foi encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Segundo o CBMDF, o homem agredido apresentava uma lesão no antebraço e um corte em um dos dedos da mão esquerda. 

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Com as características do suspeito informadas à polícia, os agentes conseguiram localizar o agressor nas proximidades do local da ocorrência, na Quadra 301, em Águas Claras. O homem foi preso em flagrante.

Durante a abordagem ao suspeito, a polícia apreendeu uma faca, que teria sido usada na agressão. O agressor, que estava ferido, foi encaminhado a uma unidade de saúde no Núcleo Bandeirante, onde recebeu atendimento médico e, logo após, foi apresentado à 21ª Delegacia (Taguatinga Sul) para as providências cabíveis. 

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 13/08/2026 20:41
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