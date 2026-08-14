InícioCidades DF
Investigação

Dupla sacou R$ 5 milhões em sete meses em esquema de lavagem de dinheiro

Na manhã desta sexta-feira (14/8), policiais cumpriram ordens judiciais na Asa Norte e em Sobradinho, onde foram apreendidos eletrônicos, documentos e R$ 1,8 milhão

Dupla sacou R$ 5 milhões em sete meses em esquema de lavagem de dinheiro - (crédito: Divulgação/PCDF)
Dupla sacou R$ 5 milhões em sete meses em esquema de lavagem de dinheiro - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Delegacia de Repressão à Corrupção (DRCOR/Decor), e a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social do Ministério Público (Prodep/MPDFT) cumpriram, na manhã desta sexta-feira (14/8), dois mandados de busca e apreensão contra investigados em um esquema de lavagem de dinheiro.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon
A operação Cedro de Ouro identificou que os dois suspeitos efetuaram uma sequência de saques de alto valor. Segundo as investigações, um deles sacava o dinheiro em agências bancárias perto de casa. Posteriormente, o valor era repassado a terceiros que, na sequência, entregavam o montante ao destinatário.
A polícia identificou que, só nos últimos sete meses, cerca de R$ 5 milhões foram sacados. O valor corresponde a 283 vezes a capacidade financeira do investigado.
Nesta manhã, policiais cumpriram ordens judiciais na Asa Norte e em Sobradinho. Foram apreendidos eletrônicos, documentos e R$ 1,8 milhão. A polícia informou que as investigações continuam e que correm sob sigilo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover
  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 14/08/2026 14:37
SIGA
x