Dupla sacou R$ 5 milhões em sete meses em esquema de lavagem de dinheiro - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Delegacia de Repressão à Corrupção (DRCOR/Decor), e a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social do Ministério Público (Prodep/MPDFT) cumpriram, na manhã desta sexta-feira (14/8), dois mandados de busca e apreensão contra investigados em um esquema de lavagem de dinheiro.

A operação Cedro de Ouro identificou que os dois suspeitos efetuaram uma sequência de saques de alto valor. Segundo as investigações, um deles sacava o dinheiro em agências bancárias perto de casa. Posteriormente, o valor era repassado a terceiros que, na sequência, entregavam o montante ao destinatário.

A polícia identificou que, só nos últimos sete meses, cerca de R$ 5 milhões foram sacados. O valor corresponde a 283 vezes a capacidade financeira do investigado.

Nesta manhã, policiais cumpriram ordens judiciais na Asa Norte e em Sobradinho. Foram apreendidos eletrônicos, documentos e R$ 1,8 milhão. A polícia informou que as investigações continuam e que correm sob sigilo.

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