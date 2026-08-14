PCDF cumpre 22 mandados de prisão na Operação Full Time

Por Luiz Francisco*
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O Departamento de Atividades Especiais (Depate) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação Full Time, que cumpriu 22 mandado de prisão em todo o DF. A ação, encerrada nesta sexta-feira (14/8), localizou e capturou foragidos da Justiça considerados criminosos de alta periculosidade.
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As equipes policiaiscumpriram mandados judiciais de prisões preventivas, prisões decorrentes e ordens de regressão, aplicadas a sentenciados que descumpriram regras da execução penal.
De acordo com a PCDF, os presos têm envolvimento em crimes como roubo, tráfico de drogas, crimes contra a dignidade sexual e lesão corporal.
A operação localizou, ainda, autores de delitos como estelionato, receptação, falsificação de moeda e ameaça. A ação contou com o apoio do Departamento de Polícia Federal (DPF), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e da Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF).
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