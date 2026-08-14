Lar dos Velhinhos do Núcleo Bandeirante promove Feijoada Solidária

A entrada para o evento custará R$ 45, garantindo acesso ao almoço e à programação musical - (crédito: Divulgação )

Elias Frazão*

O Lar dos Velhinhos Maria Madalena, no Núcleo Bandeirante, promove neste domingo (16/8) uma feijoada beneficente para arrecadar fundos. O evento contará com buffet completo de feijoada e música ao vivo. Reunirá familiares, amigos, parceiros, voluntários e toda a comunidade em uma grande corrente de apoio à instituição.

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O objetivo da iniciativa é arrecadar recursos para a manutenção e o atendimento oferecido aos idosos acolhidos no local. A entrada para o evento custará R$ 45, garantindo acesso ao almoço e à programação musical.



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