Acrobata transforma acidente que interrompeu carreira em espetáculo em Brasília

Beatrice Martins revisita a própria história no espetáculo Por Um Triz - (crédito: Divulgação)

Após sobreviver a um acidente de ônibus em 1997, a, agora acrobata, Beatrice Martins, revisita a própria história para transformar a experiência marcada pela dor em arte. Com realização do coletivo Instrumento de Ver, a artista se apresentará com o espetáculo Por Um Triz, no sábado (15/8), às 18h, e no domingo (16/8), às 17h, no Galpão Hugo Rodas, do Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). A entrada é gratuita, com retirada de ingressos pelo Sympla.

A montagem parte da trajetória de Beatrice, que teve a carreira na ginástica artística interrompida após um acidente envolvendo a equipe do Clube de Regatas do Flamengo, em 1997. A tragédia deixou seis mortos e marcou a história do esporte brasileiro. Anos depois, foi no circo que Beatrice encontrou um novo caminho.

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Em cena, a artista percorre a travessia entre o ginásio e o picadeiro, conduzindo o público por uma narrativa que mistura acrobacia, teatro e poesia, em uma celebração aos circos clássico e contemporâneo.

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Após a apresentação de sábado, a artista e a equipe participarão de um bate-papo com o público, aberto a comentários e perguntas sobre o espetáculo e o processo de criação da obra. As duas apresentações contarão com intérpretes de Libras. No sábado, a montagem também contará com audiodescrição.

O projeto Remontagem Por Um Triz é realizado pelo coletivo Instrumento de Ver, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal e apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec).

Beatrice Martins revisita a própria história no espetáculo Por Um Triz (foto: Divulgação)

Serviço - Espetáculo Por um Triz

15 de agosto (sábado), às 18h

Acessibilidade: Libras e audiodescrição

16 de agosto (domingo), às 17h

Acessibilidade: Libras

Local: Galpão Hugo Rodas – Espaço Cultural Renato Russo

Ingresso: Gratuito