Vídeo: homem em prisão domiciliar assalta casal em Ceilândia

Com um simulacro de arma de fogo, o homem teria roubado um casal em Ceilândia - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante, na QNP 28 de Ceilândia, nesta sexta-feira (14/8), suspeito de assaltar um casal com uma arma falsa. O suspeito cumpria pena em prisão domiciliar e foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança da região. Com base na motocicleta e nas roupas usadas no assalto, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) investiga se ele é o autor de uma série de roubos semelhantes cometidos na região.

O roubo que levou os agentes ao suspeito ocorreu pouco depois da meia-noite de sexta-feira. De acordo com a corporação, o casal teria sido abordado pelo investigado, que desceu da moto que conduzia e ameaçou as vítimas com um simulacro de arma de fogo. Confira o vídeo registrado pelas câmeras de segurança:

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Na ação, ele roubou os celulares do homem e da mulher. Em conjunto com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o suspeito foi preso na última sexta-feira (14/8), na Quadra 402 de Ceilândia.

Policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP 28) conseguissem identificar o suspeito por meio da análise de imagens das câmeras de segurança. A motocicleta foi vista no setor Tororó/Pôr do Sol, o que fez com os agentes acionassem reforço. O local onde ela estava estacionada foi localizado e os policiais realizaram buscas na residência, encontrando as peças de roupa utilizadas no crime, como o capacete, a jaqueta e o tênis do autor. A arma de fogo falsa também foi encontrada na casa, escondida embaixo de um colchão.

Com as evidências, os agentes prenderam o homem, que foi conduzido para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte). A motocicleta, as vestimentas e o simulacro utilizados no crime foram apreendidos.