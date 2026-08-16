Michelle Bolsonaro pede mobilização e reforça apoio a Celina no DF

Michelle Bolsonaro pede mobilização de eleitores e reforça apoio a chapa de Celina no DF - (crédito: Marcelo Ferreira CB/D.A Press)

A ex-primeira-dama e candidata ao Senado Michelle Bolsonaro (PL) participou, neste domingo (16/8), da inauguração do comitê de campanha da governadora Celina Leão (PP), em Ceilândia, e pediu o engajamento dos apoiadores na campanha eleitoral. Durante o evento, Michelle defendeu a presença de homens e mulheres em espaços de decisão e afirmou que pretende atuar em defesa de pautas alinhadas aos valores de seu grupo político.

“Que felicidade estar aqui nesse pontapé, começando a nossa campanha, aqui junto com a nossa leoa”, afirmou Michelle, em referência a Celina. A candidata disse que pretende atuar em defesa de pessoas com deficiência e de outras pautas que considera prioritárias. “Estarei ali lutando com as pessoas que estão ao meu coração. Vamos trabalhar para eleger uma pauta que defende os nossos valores”, declarou.

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Michelle pediu ainda que os apoiadores atuem ativamente durante o período eleitoral e destacou a importância da mobilização dos eleitores. “Quero falar para vocês que vocês possam sair daqui sendo multiplicadores. Nós precisamos de cada voto”, afirmou.

Durante o discurso, Michelle afirmou que o Distrito Federal precisa de representantes que, segundo ela, tenham força para defender os interesses da população. “Brasília, carinhosamente, o nosso quadradinho, precisa de homens e mulheres fortes para representar o nosso governo. Podem contar conosco. Vai dar certo”, afirmou.

Michelle relembrou a relação de Jair Bolsonaro com Ceilândia e contou uma história sobre as primeiras vezes em que o então namorado visitou a região. Segundo ela, Bolsonaro costumava ir ao local para comer espetinho quando os dois começaram a namorar. “Quando a gente começou a namorar, eu trazia ele para comer espetinho ali. Ele tem um carinho por Ceilândia. A primeira vez que ele veio sozinho, se perdeu”, brincou.

A candidata voltou a pedir união entre os integrantes da chapa e afirmou que o grupo pretende trabalhar para promover mudanças no Distrito Federal. “Vamos trabalhar e é esse time que vai mudar a realidade do nosso Distrito Federal. Que Deus abençoe vocês”, ressaltou.