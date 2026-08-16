Leandro Grass confirma agenda com Lula no DF para setembro

O candidato ao governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) confirmou que cumprirá agenda política ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na capital federal. "Faremos, sim, uma agenda em conjunto. Estamos construindo para setembro", revelou Grass, sinalizando o alinhamento e a sintonia dos projetos do governo federal com as demandas do DF. O candidato destacou que a atuação política no Distrito Federal precisa estar conectada com o cenário do país. Ao citar a história do presidente Lula, ele ressaltou o caráter coletivo do projeto político defendido pelo petista.
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"A gente está aqui, em São Sebastião, Distrito Federal, mas conectado com São Bernardo, conectado com São Paulo, conectado com o Brasil neste momento. Não é apenas um projeto de uma pessoa, de algumas, é um projeto de país, é um projeto de sociedade”, detalhou Grass.
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Para ele, a trajetória de Lula reflete a realidade do trabalhador brasileiro e a transformação social promovida por seus governos por meio de políticas públicas. De acordo com Grass, Lula não representa só ele mesmo, mas também o povo que saiu da pobreza, conseguiu trabalhar e vencer.
“Lula realizou o sonho dele e realizou o sonho de muita gente, de jovens que entraram na Universidade Pública, de pessoas que tiveram a possibilidade de fazer uma cirurgia, de gente que conseguiu construir sua família, o seu negócio, graças ao apoio que o governo Lula deu."