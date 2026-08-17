Serviços sociais chegam ao Sol Nascente a partir desta segunda (17/8)

A Neoenergia participa do programa com ações como troca de titularidade, negociação de débitos, solicitação de novas ligações e pedidos de ressarcimento por danos elétricos - (crédito: Divulgação/NeoEnergia )

Elias Frazão* - Nesta segunda-feira (17/8), acontece a 13ª edição do GDF na Sua Porta, que leva serviços essenciais a regiões administrativas do Distrito Federal. O programa estará no Sol Nascente até a próxima sexta-feira.

A Neoenergia participa do programa com ações como troca de titularidade, negociação de débitos, solicitação de novas ligações e pedidos de ressarcimento por danos elétricos. Paralelamente ao atendimento ao público, a Neoenergia também realiza intervenções na rede elétrica local, com foco na ampliação da segurança e na melhoria da qualidade do fornecimento de energia na região.

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Ainda haverá cadastramentos para o programa Tarifa Social, para famílias de baixa renda. Quem for aprovado poderá ter desconto de 80 kWh (quilowatt-hora) no consumo mensal de energia elétrica.

Além dos serviços de energia, o GDF na Sua Porta oferece emissão de documentos, atendimentos de saúde e outras demandas do Na Hora e Defensoria Pública. O mutirão acontece das 9h às 16h, no estacionamento da Feira do Sol, na Região Administrativa do Sol Nascente/ Pôr do Sol, até a próxima sexta-feira (21/8).

* Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates