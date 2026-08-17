Sol Nascente recebe pacote de obras com mais de R$ 20 milhões em investimentos

A governadora Celina Leão (PP) lançou uma série de obras e intervenções no Sol Nascente durante mais uma edição do GDF Obras, realizada na região, nesta segunda-feira (17/8). Segundo a chefe do Buriti, as ações anunciadas e em andamento somam mais de R$ 20 milhões e incluem melhorias viárias, urbanização, construção de calçadas, instalação de equipamentos públicos e a implantação de um parque urbano.
Segundo Celina, o conjunto de intervenções faz parte de uma estratégia para avançar em ações de zeladoria que impactam na rotina dos moradores. “Uma cidade que já recebeu quase 1 bilhão de investimento, mas sempre fica aquele detalhe que precisamos resolver”, afirmou.
A intenção do governo, de acordo com Celina, é avançar sobre demandas que permanecem. “As pessoas podem esperar de mim trabalho, verdade, transparência e esse olhar muito próximo da população”, afirmou a governadora ao falar sobre os próximos investimentos na região.
Infraestrutura
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Entre as obras destacadas pela governadora está a VC-311, que, segundo ela, permitirá uma nova opção de acesso à região. Outra intervenção citada foi a implantação de um parque urbano. A chefe do executivo afirmou que o espaço existia como área destinada ao parque, mas ainda não tinha a estrutura necessária para atender à população.
A nova estrutura deverá contar com campo sintético, quadra poliesportiva e parquinhos. “Terá toda uma organização de um parque onde a população do Sol Nascente e do Pôr do Sol vai poder desfrutar”, afirmou. “O Sol Nascente foi uma cidade que foi transformada”, afirmou. De acordo com Celina, atualmente a região conta com equipamentos como restaurante comunitário, terminal rodoviário, Casa da Mulher Brasileira e Agência do Trabalhador.
Apesar dos avanços, a governadora reconheceu que ainda existem demandas a serem atendidas. Entre elas estão a construção de novas escolas e creches, a ampliação de espaços esportivos e a conclusão de processos de regularização em áreas da região.
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Por Davi Cruz*
postado em 17/08/2026 13:43