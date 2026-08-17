Carro capota após bater em poste na Asa Sul e deixa uma mulher ferida

O veículo estava capotado sobre o teto e em contato com um poste de iluminação - (crédito: Divulgação: CBMDF )

Beatriz Ocké*—Um carro capotou no acesso à entrequadra 406/407, na Asa Sul, depois de colidir com um poste de luz, na manhã desta segunda-feira (17/8). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local da ocorrência às 9h56, com três viaturas de socorro para realizar o atendimento.

No local do acidente, a equipe encontrou um veículo, identificado como GM Cobalt, de cor cinza, capotado sobre o teto e em contato com um poste de iluminação. A motorista ficou ferida pelo tombamento e estava presa dentro do carro.

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Para realizar o atendimento à vítima e a estabilização do veículo, os bombeiros interditaram a entrada da quadra. A paciente foi imobilizada e retirada do carro pela equipe. Após avaliação protocolar de trauma, foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada para o local e as causas do acidente ainda são desconhecidas.