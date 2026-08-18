Aviso amarelo: DF segue com umidade baixa nesta terça-feira (18)

Hidratar-se, evitar exercícios físicos nos horários mais quentes do dia e usar protetor solar já devem fazer parte da rotina do brasiliense. Apesar de o Distrito Federal ter saído do aviso laranja, a baixa umidade continua a preocupar a capital, que permanece sob alerta amarelo. Isso significa que o quadradinho terá umidade relativa do ar variando entre 25% e 30%. A condição deve se manter ao longo desta semana.

A manhã começou relativamente fria, com mínima de 17 °C registrada no Plano Piloto e de 14 °C em outras regiões do DF. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas são comuns durante o inverno local, com máximas que podem chegar a 29 °C, devido à amplitude térmica característica da capital.

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De acordo com a meteorologista do instituto, Cristiane Andrioli, o céu deve permanecer com poucas nuvens ao longo do dia, enquanto a umidade relativa do ar pode chegar a 20%. “Continua bem seco, mas há uma certa percepção de alívio, devido à umidade ainda menor dos últimos dias”, explicou a meteorologista.