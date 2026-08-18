Vice de Grass, Dora Gomes diz que vai trabalhar pela educação inclusiva

A candidata a vice-governadora na chapa de Leandro Grass (PT), Dora Gomes, do Partido Verde (PV), foi a convidada do CB.Poder — programa do Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília — desta terça-feira (18/8). Durante a entrevista, a ativista e empresária comentou sobre seu possível mandato, prometendo que ele será ativo e pautado por diálogos com a sociedade civil e com o empresariado de Brasília.

Aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Ana Maria Campos, ela ainda afirmou que seu mandato também contará com a sua experiência na educação, não sendo apenas representativo, e sim atuante no trabalho para uma educação inclusiva, que permita mais mulheres e mulheres negras ocupando espaços de poder.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ativista e empresária tinha recusado convites para a política em outras oportunidades. Ela contou que, apesar da resistência, aceitar o convite para a vice-governadoria do DF partiu de uma identificação com o parceiro político. “O Grass é uma pessoa que eu admiro muito. Por conta de toda experiência que tive no setor público e no privado, eu acredito que vou conseguir contribuir mais atuando no Executivo do que como deputada”, disse.

Dora ainda afirmou que seu planejamento é ser uma vice que atua verdadeiramente, e não apenas uma substituta do governador em eventuais faltas do gestor. “A ideia é que eu contribua muito sendo uma ponte, principalmente em pautas em que a população espera a minha atuação pela representação que faço. Meu objetivo é ter mais diálogos com a sociedade civil, com o setor produtivo e com o empresariado de Brasília”, afirmou.

Políticas públicas que incluem mulheres, sobretudo mulheres negras, estão no plano de atuação da candidata a vice-governadora. “Eu trago muito a batalha da gente ser inserida nos espaços de poder, mas não para exercer uma representatividade”, explicou. Segundo Dora Gomes, seu trabalho terá foco na justiça social. “Não podemos tratar o desigual como igual, são pontos de partidas diferentes. Precisamos formar as pessoas ao redor e a própria mulher para que ela tenha segurança para assumir um espaço de poder. Isso passa por educação e passa por conscientização sobre machismo e racismo estrutural”, acrescentou.

A candidata também comentou que tem uma responsabilidade com as meninas negras. “Seria muito bom que elas olhassem para mim (em um espaço de poder) e percebessem que elas não precisam limitar seus sonhos. Eu só estou aqui hoje, porque muitas outras mulheres vieram antes e abriram caminho”, concluiu.

Assista a entrevista completa:



