Brasília lidera feições urbanizadas e se torna a segunda maior do país

O levantamento acompanha a evolução da urbanização a partir da interpretação visual de imagens de satélite - (crédito: | Foto: Divulgação/Semob-DF)

Brasília registrou a maior expansão de área urbanizada entre os municípios brasileiros entre 2019 e 2022, com um crescimento de 72,08 km². O aumento representa pouco mais que o dobro do registrado por São Luís, que teve a segunda maior expansão, de 35,76 km².

Com o avanço, a capital federal subiu da terceira para a segunda posição no ranking dos municípios com maiores extensões de feições urbanizadas, alcançando 662,54 km² em 2022. Os dados são do mapeamento “Áreas Urbanizadas do Brasil 2022”, divulgado pelo IBGE.

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Painel visual exemplifica os conceitos de densidade urbana do IBGE, desde loteamentos vazios a áreas densas, para entender a expansão de Brasília (foto: Divulgação/IBGE)

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O levantamento acompanha a evolução da urbanização a partir da interpretação visual de imagens de satélite. A edição de 2022 incorporou imagens com maior resolução espacial, passando de 10 para 4 metros.

Ranking dos municípios

Brasília ultrapassou o Rio de Janeiro e ficou atrás apenas de São Paulo, que apresentou 922,41 km² de feições urbanizadas. O Rio de Janeiro, que ocupava a segunda posição em 2019, passou para o terceiro lugar, com 644,36 km² em 2022.

Ocupação no Distrito Federal

Em 2022, as feições urbanizadas ocupavam 11,5% do território do Distrito Federal, o maior percentual do país quando comparado às outras unidades da federação. O índice representa um aumento de 1,2 ponto percentual em relação a 2019, quando era de 10,3%.

Apesar da alta proporção de seu território ocupado, o DF respondeu por apenas 1,30% das feições urbanizadas existentes no país em 2022.

As feições morfologicamente identificadas no DF, que incluem loteamentos vazios, somavam 670,40 km² em 2022. A maior parte (575,82 km²) era de áreas densas, com edificações próximas e poucos espaços livres.

Entenda os conceitos do IBGE

O estudo define as feições urbanizadas como a soma de três componentes:

Áreas Urbanizadas: abrangem construções residenciais, comerciais e industriais.

Outros Equipamentos Urbanos: incluem estruturas como universidades, aeroportos, portos e indústrias.

Vazios Intraurbanos: são áreas destinadas a lazer, esporte ou preservação, como parques.

O mapeamento das áreas urbanizadas revela o ritmo com que áreas naturais ou rurais são convertidas em padrões urbanos. A pesquisa fornece dados essenciais para o planejamento de mobilidade, habitação e sustentabilidade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.