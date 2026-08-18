"Queremos construir um governo com as pessoas", diz Paula Belmonte

Paula Belmonte com o ex-senador Reguffe, o candidato a vice, Juiz Everardo Ribeiro, e o candidato ao Senado Guto Felicio - (crédito: Divulgação)

A candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) Paula Belmonte (PSDB) dedicou a manhã desta terça-feira (18/8) a reuniões estratégicas e políticas para definir os próximos passos de sua caminhada eleitoral. Os encontros visaram o alinhamento das próximas agendas e a discussão de propostas que serão apresentadas aos eleitores, com ênfase no aprimoramento contínuo de seu plano de governo por meio da escuta direta da população.

Durante as reuniões, Paula reafirmou que sua plataforma de gestão é um compromisso com a sociedade. Ao detalhar a estrutura da proposta, a candidata destacou o rigor técnico das diretrizes traçadas e o engajamento necessário para a execução dos compromissos assumidos.

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“Nós vamos cada vez mais aprimorar esse plano de governo, porque foi feito ouvindo as pessoas e ele vai ser constantemente aprimorado. Nós temos quatro prioridades e cinco metas a cumprir. Nós vamos estar cumprindo todas elas com vocês”, declarou Paula.

O plano de governo está estruturado sobre indicadores específicos, divididos em quatro prioridades fundamentais e cinco metas centrais a serem cumpridas. Entre os eixos estruturantes apresentados estão o desenvolvimento social, a criação de condições para o crescimento econômico, a proteção do dinheiro público e a garantia de moradia, desenvolvimento urbano e sustentabilidade.

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Segundo a candidata, a metodologia de elaboração do plano contou com amplo embasamento participativo, reunindo contribuições de mais de 100 reuniões com especialistas, acadêmicos, estudantes e lideranças comunitárias. A proposta incorpora, ainda, diagnósticos colhidos em agendas públicas, visitas às regiões administrativas, audiências e ações de fiscalização conduzidas ao longo de sua trajetória política.

Com a campanha oficialmente nas ruas, a estratégia da postulante ao Palácio do Buriti prevê a escuta contínua. A proposta é utilizar cada agenda pelo DF para coletar novas demandas e aprofundar diagnósticos, ajustando as ações para uma eventual gestão e alinhando a prática política ao propósito da candidatura. “Queremos construir um governo com as pessoas, ouvindo quem vive os problemas da cidade e buscando soluções capazes de melhorar, de verdade, a vida dos brasilienses”, enfatizou.