"Queremos construir um governo com as pessoas", diz Paula Belmonte

A candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) Paula Belmonte (PSDB) dedicou a manhã desta terça-feira (18/8) a reuniões estratégicas e políticas para definir os próximos passos de sua caminhada eleitoral. Os encontros visaram o alinhamento das próximas agendas e a discussão de propostas que serão apresentadas aos eleitores, com ênfase no aprimoramento contínuo de seu plano de governo por meio da escuta direta da população.
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Durante as reuniões, Paula reafirmou que sua plataforma de gestão é um compromisso com a sociedade. Ao detalhar a estrutura da proposta, a candidata destacou o rigor técnico das diretrizes traçadas e o engajamento necessário para a execução dos compromissos assumidos.
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“Nós vamos cada vez mais aprimorar esse plano de governo, porque foi feito ouvindo as pessoas e ele vai ser constantemente aprimorado. Nós temos quatro prioridades e cinco metas a cumprir. Nós vamos estar cumprindo todas elas com vocês”, declarou Paula.
O plano de governo está estruturado sobre indicadores específicos, divididos em quatro prioridades fundamentais e cinco metas centrais a serem cumpridas. Entre os eixos estruturantes apresentados estão o desenvolvimento social, a criação de condições para o crescimento econômico, a proteção do dinheiro público e a garantia de moradia, desenvolvimento urbano e sustentabilidade.
Segundo a candidata, a metodologia de elaboração do plano contou com amplo embasamento participativo, reunindo contribuições de mais de 100 reuniões com especialistas, acadêmicos, estudantes e lideranças comunitárias. A proposta incorpora, ainda, diagnósticos colhidos em agendas públicas, visitas às regiões administrativas, audiências e ações de fiscalização conduzidas ao longo de sua trajetória política.
Com a campanha oficialmente nas ruas, a estratégia da postulante ao Palácio do Buriti prevê a escuta contínua. A proposta é utilizar cada agenda pelo DF para coletar novas demandas e aprofundar diagnósticos, ajustando as ações para uma eventual gestão e alinhando a prática política ao propósito da candidatura. “Queremos construir um governo com as pessoas, ouvindo quem vive os problemas da cidade e buscando soluções capazes de melhorar, de verdade, a vida dos brasilienses”, enfatizou.
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