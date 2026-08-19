Izalci oficializa candidatura à Câmara e defende apoio a Arruda no DF

Durante o ato de lançamento, o parlamentar destacou a força do seu partido e as articulações da bancada para o pleito, reafirmando também o seu apoio à candidatura de José Roberto Arruda (PSD) ao Governo do Distrito Federal - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O senador Izalci Lucas (PL) oficializou a sua candidatura à Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (19/8). O evento reuniu apoiadores, lideranças políticas regionais e aliados no Distrito Federal para marcar o início da corrida eleitoral do parlamentar rumo à Casa baixa.

Durante o ato de lançamento, o parlamentar destacou a força do seu partido e as articulações da bancada para o pleito, reafirmando também o seu apoio à candidatura de José Roberto Arruda (PSD) ao Governo do Distrito Federal.

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O evento contou com a participação de figuras de destaque da política local e nacional, como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, as candidatas ao Senado Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL), o canidato a vice-presidente Alfredo Gaspar e o próprio Arruda, que reforçaram o apoio ao seu nome na disputa por uma vaga na bancada do DF no Congresso Nacional.

Izalci ressaltou suas expectativas para as eleições e a composição do grupo político, afirmando que “nós vamos eleger o Flávio (Bolsonaro) presidente do Brasil, o nosso querido amigo Alfredo Gaspar como vice, vamos eleger a maioria dos senadores aqui em Brasília, Bia Kicis e Michelle Bolsonaro, e vamos fazer uma bancada federal”.

“Eu espero ser um dos mais votados de deputado, até porque eu já fui distrital, federal, senador e agora voltei para ser deputado. O meu candidato ao governo é o José Roberto Arruda. Não é questão só de amizade, é a questão que eu acho que ele é a pessoa certa para resolver o problema agora”, declarou, quando questionado sobre apoio de Michelle à atual governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP).