Arruda articula alianças com PL e reforça projeto para o GDF

O ex-governador e candidato ao GDF José Roberto Arruda (PSD) marcou presença nesta quarta-feira (19/8) no lançamento da candidatura de Izalci Lucas (PL) à Câmara dos Deputados pelo Distrito Federal. O ato contou com a presença de lideranças políticas do PL, como o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a deputada federal Bia Kicis.

No encontro, Arruda destacou a construção de alianças e reforçou sua pré-candidatura ao Governo do Distrito Federal (GDF). O ex-governador discursou sobre a importância da união entre diferentes legendas para a estruturação de um plano de governo para a capital.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Questionado pelo Correio sobre a falta de um aval formal da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o ex-governador minimizou eventuais divergências e destacou o apoio de outros nomes do partido.

"Eu tenho o apoio do Izalci (Lucas), o apoio do (Alberto) Fraga, o apoio da Bia (Kicis), o apoio de muitos amigos do PL. A Michelle tinha um compromisso anterior que eu respeito, mas isso não impede de a gente estar junto trabalhando pelo Brasil”, explicou.

Ao projetar o cenário de disputa eleitoral e um eventual segundo turno contra a vice-governadora Celina Leão (PP), Arruda adotou uma postura cautelosa quanto às alianças e alinhamentos futuros. Ele afirmou que não dá um “passo maior que a perna”. “Primeiro vamos discutir o primeiro turno. Se eu chegar no segundo turno, aí a gente vai ver o que fazer.”

Leia mais: Arruda promete investir em tecnologia em áreas essenciais

O ex-governador também abordou a situação de sua elegibilidade perante a Justiça Eleitoral. Ele reafirmou estar apto para a disputa e confiante na manutenção de sua candidatura.

“Não tenho que me preocupar com nada. Eu estou elegível, a lei é clara e eu não acredito que vão mudar a lei a 30 dias da eleição. Eu fiz o registro da candidatura de acordo com a lei e, ainda que a lei mudasse no futuro, ela não pode retroagir para prejudicar o meu registro já feito. O marco temporal é o registro, e o registro foi feito com a lei que me torna elegível. Então passou esse momento de me tirar no tapetão”, disse, confiante.