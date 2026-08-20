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Homem é preso em Ceilândia por ataques racistas e xenofóbicos em redes sociais

Investigado disseminava discursos de ódio contra mulheres, negros e nordestinos em redes sociais. Prisão ocorreu após reiteração dos crimes, mesmo após indiciamento

Homem já havia sido indiciado por crime de ódio na rede social em março deste ano - (crédito: Lucas Pacifico/CB/D.A Press)
Homem já havia sido indiciado por crime de ódio na rede social em março deste ano - (crédito: Lucas Pacifico/CB/D.A Press)

Um homem de 41 anos foi preso preventivamente por proferir ataques racistas, misóginos e xenofóbicos na internet. As declarações discriminatórias eram voltadas a nordestinos, negros, mulheres, mato-grossenses e mineiros e ocorreram, inclusive, nos comentários de uma postagem feita na página oficial da polícia. O investigado foi localizado em sua residência, em Ceilândia, em cumprimento a mandados judiciais expedidos pela 2ª Vara Criminal de Santa Maria.

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As investigações do caso foram conduzidas pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual, ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin), no âmbito da Operação Vox Odii ("A Voz do Ódio").

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O homem já havia sido indiciado em junho por postagens ofensivas feitas em 8 de março — Dia Internacional da Mulher — no perfil oficial da corporação, atacando uma policial por sua cor e incitando o ódio de gênero. Mesmo sob investigação, o suspeito continuou a publicar vídeos com declarações de cunho discriminatório ao longo do mês de julho.

No imóvel do acusado, os policiais apreenderam o aparelho celular utilizado nas gravações e identificaram a parede de fundo usada nos vídeos. No local, ao lado de dois crucifixos, havia frases de ódio escritas à mão, com dizeres como: "Todo ódio que houver no meu coração é pouco".

A delegada-chefe da Decrin, Ângela Maria dos Santos, destacou que a sensação de impunidade e de anonimato nas redes não impede a responsabilização legal. "A internet é um falso escudo para a prática criminosa", reforçou a titular.

O investigado responderá em continuidade delitiva por apologia ao crime e por praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional cometidos por meio de redes sociais (Artigo 20, § 2º da Lei nº 7.716/1989). Somadas, as penas para os delitos cometidos pelo suspeito podem ultrapassar 10 anos de reclusão.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 20/08/2026 16:12
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