Passageiros enfrentam superlotação após problema técnico no Metrô-DF

Os trens do Metrô-DF passaram por problemas técnicos por volta de 8h30 desta quinta-feira (20/8). Segundo os relatos, os passageiros que saíram de Samambaia com destino à estação Central (Rodoviária do Plano Piloto) tiveram de desembarcar na estação de Águas Claras.
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De acordo com o órgão, o problema técnico aconteceu por conta de uma "falsa ocupação nas linhas do Metrô-DF". Isso quer dizer que houve uma falha no sistema de sinalização. "Para evitar atrasos das viagens dos usuários, há a necessidade de desembarque na estação de Águas Claras para quem estiver no sentido Samambaia-Central", afirmou, em nota.
A equipe de manutenção do Metrô-DF esteve no local para a normalização dos serviços. As atividades foram normalizadas.
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