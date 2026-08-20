Brechó em Brasília aposta em moda circular e consultoria de estilo

Da esquerda para a direita: Ana Chalub, Cristiane Bernardes, Maíra Brito, Marina Lafetá, Débora Lafetá e Thainara Vianna - (crédito: Arquivo pessoal )

Neste domingo (23/8), será realizada a segunda edição do Brechó Tudo Lindo, de 10h às 14h, na 406, Asa Norte. A edição conta com peças de PP a GG, variando entre roupas de academia até modelos para festa.

Além de estilos variados e muitas opções, o brechó também contará com a presença de Consultoras de Imagem para ajudar os clientes com estratégias de styling, dicas de combinações e até mesmo como usar a mesma peça de diversas formas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Programa Embaixadoras por um dia visa o fim da violência contra a mulher

A proposta do Brechó Tudo Lindo nasceu a partir de conversas entre as seis idealizadoras sobre a dificuldade de se desfazer de roupas que já não servem ou que deixaram de fazer sentido no guarda-roupa. Segundo elas, muitos brechós priorizam tendências mais recentes, o que atende a uma lógica financeira e de mercado, mas pode deixar de contemplar consumidores que procuram peças diferentes das encontradas nas lojas tradicionais.

A ideia, portanto, é oferecer uma alternativa para quem deseja diversificar o guarda-roupa, experimentar novos estilos e encontrar peças que fogem do que está em alta nas vitrines. A iniciativa também tem como um dos pilares a sustentabilidade, ao estimular a circulação de roupas novas ou em bom estado que deixaram de ser utilizadas por seus primeiros donos.

Leia também: Deborah Secco garante que Bruna Surfistinha 2 está melhor que o primeiro filme: "Surpreendente"

“Roupas novas, de boa qualidade, que não usamos mais e que podem ser bem aproveitadas por outras pessoas. E, assim, ninguém fica no prejuízo quando o estilo muda, por exemplo”, explica Débora Lafetá, uma das idealizadoras.

Outro diferencial da iniciativa é a possibilidade de receber orientações para aproveitar melhor cada aquisição. Consultora de imagem e estilo, Débora estará no local para oferecer estratégias de styling, sugestões de combinações de peças e cores e maneiras diferentes de utilizar uma mesma roupa.

A proposta é mostrar que uma peça pode render diversas produções, evitando que uma compra seja associada a apenas um look. “É um modo de agregar valor às peças adquiridas, mostrando que uma peça rende muito mais do que um único look”, afirma.

Mais do que um negócio, o Brechó Tudo Lindo se apresenta como um encontro entre mulheres com objetivos em comum. A iniciativa reúne mulheres interessadas em trocar ideias, roupas e acessórios e oferecer a outras consumidoras a oportunidade de adquirir peças em bom estado por preços acessíveis, além de conhecimento para otimizar o uso delas.

A diversidade de tamanhos também é uma preocupação das organizadoras. As peças disponíveis vão de PP a GG, incluindo opções para quem costuma ter dificuldade para encontrar roupas plus size bonitas e de qualidade. Para as idealizadoras, ampliar a variedade de numerações é uma forma de tornar o consumo de segunda mão mais inclusivo.

Por trás da proposta está ainda uma reflexão sobre a relação com o consumo. Em meio a um mercado que aposta constantemente em novidades para estimular novas compras, as organizadoras defendem que conhecer o próprio estilo e entender o que realmente faz sentido para a rotina pode ajudar a consumir de maneira mais consciente.

A ideia é que, ao compreender melhor a própria identidade visual e as necessidades do dia a dia, o consumidor consiga fazer escolhas mais responsáveis não apenas para o meio ambiente, mas também para o próprio bolso.

O Brechó Tudo Lindo é idealizado por Ana Chalub, servidora pública e empreendedora; Cristiane Bernardes, servidora pública e astróloga; Débora Lafetá, consultora de imagem e estilo; Maíra Brito, servidora pública e roteirista; Marina Lafetá, estrategista de marketing; e Thainara Vianna, fisioterapeuta e proprietária do estúdio de pilates onde será o brechó.