Cinco mulheres são presas por roubo de cosméticos e suplementos

Por Beatriz Ocké* - Cinco mulheres, entre 26 e 32 anos de idade, foram presas nesta quinta-feira (20/8) por furtar produtos de farmácias e perfumarias no Lago Sul, Jardim Botânico e Park Sul. A quadrilha, que realizava o crime desde junho deste ano, foi detida em operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul).
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Segundo investigações, as acusadas roubavam cosméticos e suplementos alimentares, o que resultou em prejuízo de milhares de reais aos comerciantes dos estabelecimentos. O valor não foi divulgado. Ao todo, seis mulheres são investigadas pela 10ª DP. Todas possuem passagens pelos crimes de furtos e estavam em liberdade provisória.
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No entanto, diante dos antecedentes criminais, a Justiça determinou as prisões preventivas de todas as autoras, dado o risco de permanecerem soltas e a reiteração das suas condutas criminosas e prejudiciais à ordem pública.
Uma das investigadas já se encontrava presa na Penitenciária Feminina do DF pela prática de crime da mesma natureza. Neste momento, a polícia tenta encontrar uma sexta suspeita que segue foragida. Os produtos roubados foram apreendidos após o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão em regiões do Novo Gama (GO), Águas Lindas (GO), Ceilândia (DF) e Sol Nascente (DF).
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