Cinco mulheres são presas por roubo de cosméticos e suplementos

Por Beatriz Ocké* - Cinco mulheres, entre 26 e 32 anos de idade, foram presas nesta quinta-feira (20/8) por furtar produtos de farmácias e perfumarias no Lago Sul, Jardim Botânico e Park Sul. A quadrilha, que realizava o crime desde junho deste ano, foi detida em operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul).

Segundo investigações, as acusadas roubavam cosméticos e suplementos alimentares, o que resultou em prejuízo de milhares de reais aos comerciantes dos estabelecimentos. O valor não foi divulgado. Ao todo, seis mulheres são investigadas pela 10ª DP. Todas possuem passagens pelos crimes de furtos e estavam em liberdade provisória.

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No entanto, diante dos antecedentes criminais, a Justiça determinou as prisões preventivas de todas as autoras, dado o risco de permanecerem soltas e a reiteração das suas condutas criminosas e prejudiciais à ordem pública.

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Uma das investigadas já se encontrava presa na Penitenciária Feminina do DF pela prática de crime da mesma natureza. Neste momento, a polícia tenta encontrar uma sexta suspeita que segue foragida. Os produtos roubados foram apreendidos após o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão em regiões do Novo Gama (GO), Águas Lindas (GO), Ceilândia (DF) e Sol Nascente (DF).