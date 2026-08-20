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CRIME

Cinco mulheres são presas por roubo de cosméticos e suplementos

Segundo a polícia, quadrilha furtava farmácias e perfumarias desde junho. Uma das envolvidas ainda está foragida. Mandados foram cumpridos em regiões do Novo Gama (GO), Águas Lindas (GO), Ceilândia (DF) e Sol Nascente (DF)

As suspeitas já possuíam antecedentes criminais - (crédito: Divulgação: PCDF)
As suspeitas já possuíam antecedentes criminais - (crédito: Divulgação: PCDF)

Por Beatriz Ocké* - Cinco mulheres, entre 26 e 32 anos de idade, foram presas nesta quinta-feira (20/8) por furtar produtos de farmácias e perfumarias no Lago Sul, Jardim Botânico e Park Sul. A quadrilha, que realizava o crime desde junho deste ano, foi detida em operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul). 

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Segundo investigações, as acusadas roubavam cosméticos e suplementos alimentares, o que resultou em prejuízo de milhares de reais aos comerciantes dos estabelecimentos. O valor não foi divulgado. Ao todo, seis mulheres são investigadas pela 10ª DP. Todas possuem passagens pelos crimes de furtos e estavam em liberdade provisória. 

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No entanto, diante dos antecedentes criminais, a Justiça determinou as prisões preventivas de todas as autoras, dado o risco de permanecerem soltas e a reiteração das suas condutas criminosas e prejudiciais à ordem pública.

Uma das investigadas já se encontrava presa na Penitenciária Feminina do DF pela prática de crime da mesma natureza. Neste momento, a polícia tenta encontrar uma sexta suspeita que segue foragida. Os produtos roubados foram apreendidos após o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão em regiões do Novo Gama (GO), Águas Lindas (GO), Ceilândia (DF) e Sol Nascente (DF). 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/08/2026 14:28 / atualizado em 20/08/2026 15:10
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