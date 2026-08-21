InícioCidades DF
Cultura

Encontro de Mestras e Griôs começa neste sábado (22/8) em Taguatinga

Noite de encerramento do encontro terá programação cultural aberta ao público com apresentações da Mestra Martinha do Coco e da Cia Circo Boneco e Riso

Nascido em 2018 o encontro tem a proposta de criar um espaço de diálogo sobre feminismos, ancestralidades e a preservação de saberes tradicionais - (crédito: Adele de Fé)
Nascido em 2018 o encontro tem a proposta de criar um espaço de diálogo sobre feminismos, ancestralidades e a preservação de saberes tradicionais - (crédito: Adele de Fé)

O Batalhão das Artes, em Taguatinga, recebe amanhã o 4º Encontro de Mestras e Griôs. Promovido pela Casa Moringa, coletiva de encantarias, brincadeiras e teatro popular com 12 anos de atuação no Distrito Federal, o encontro nasceu em 2018 com a proposta de criar um espaço de diálogo sobre feminismos, ancestralidades e a preservação de saberes tradicionais. Grôs significa guardiões da memória, da tradição oral e da ancestralidade.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Nascida em Olinda (PE) e moradora do Paranoá (DF), Martinha do Coco combina referências das culturas populares de sua terra natal com as vivências no Cerrado
Nascida em Olinda (PE) e moradora do Paranoá (DF), Martinha do Coco combina referências das culturas populares de sua terra natal com as vivências no Cerrado (foto: Davi Mello)

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Nesta quarta edição, o projeto presta homenagem à memória da mestra bordadeira Santina Azevedo, que morreu em 2025 e participou do encontro desde a primeira edição. A programação reúne mulheres reconhecidas como guardiãs de conhecimentos, fazeres e ofícios transmitidos entre gerações.

A proposta é construir um espaço-tempo intergeracional de escuta e troca, no qual mestras, griôs, aprendizes e público possam compartilhar histórias de vida, música, dança, culinária, poesia, brincadeiras e outras manifestações culturais e afetivas. Mais do que reunir diferentes gerações, o encontro busca contribuir para que conhecimentos construídos ao longo de décadas continuem sendo transmitidos e registrados.

Além da Grande Roda de Saberes, o encontro terá uma programação especial de encerramento aberta ao público, das 19h às 21h. A entrada é gratuita e a classificação é livre. Entre as atrações está o espetáculo Herdeiras do Mestre, — As Donas do Circo, da Cia. Circo Boneco e Riso, seguido de show da Mestra Martinha do Coco e sua banda.

Criada em 1968, em Juazeiro do Norte (CE), por José André dos Santos, o Mestre Zezito, a Cia. Circo Boneco e Riso é um grupo tradicional de cultura popular cuja trajetória é marcada pela participação da família. Desde 1991, o grupo atua no Distrito Federal e no Entorno, mantendo e renovando a tradição circense e popular.

Inspirado na trajetória da família Zezito, o espetáculo Herdeiras do Mestre, — As Donas do Circo" celebra a história, a memória e o legado da companhia. A montagem reúne números circenses que percorrem diferentes momentos dessa trajetória e tem no elenco a Mestra Rosineide Amorim e suas filhas, Rita Amorim e Isabel Amorim. Juntas, as três artistas assumem o protagonismo da cena e evidenciam a força das mulheres na preservação, transmissão e renovação da tradição circense.

Nesta edição, o projeto homenageia à memória da mestra bordadeira Santina Azevedo, que morreu em 2025 e participou do encontro desde 2018
Nesta edição, o projeto homenageia à memória da mestra bordadeira Santina Azevedo (C), que morreu em 2025 (foto: Nara Oliveira)

Na sequência, Mestra Martinha do Coco e Banda encerram a noite com um repertório que percorre os três discos lançados ao longo da carreira da artista. Nascida em Olinda (PE) e moradora do Paranoá (DF), Martinha do Coco combina referências das culturas populares de sua terra natal com as vivências no Cerrado.

Com músicas autorais e uma banda formada por jovens músicos e aprendizes, a apresentação reúne elementos do samba de coco, do maracatu e da ciranda, levando ao encerramento do encontro diferentes manifestações ligadas às culturas populares.

Troca entre gerações

Para a artesã e bonequeira Tetê Alcântida, uma das mestras e anfitriã do evento, o encontro representa um  espaço de escuta, troca e preservação da memória. Segundo ela, a continuidade dos saberes tradicionais depende também do interesse das novas gerações em ouvir e aprender com quem veio antes.

"Não existe mestre sem aprendiz. Nós, que somos guardiãs e passadoras de conhecimentos, temos muita sorte de encontrar uma juventude interessada em ouvir nossas histórias, aprender e dar continuidade a esse legado. Se não houver quem queira escutar e reproduzir esses saberes, eles podem se perder com o tempo", afirma.

Tetê destaca ainda a importância de registrar as experiências e os conhecimentos das mestras. Para ela, a preservação dessas memórias é uma forma de garantir que costumes, brincadeiras, comidas, rezas e modos de vida possam ser conhecidos pelas próximas gerações.

"Daqui a 50 anos, quem vai contar como eram nossos costumes, nossas brincadeiras, nossas comidas, nossas rezas e a maneira como vivíamos? É o registro que vai permitir que essas histórias continuem existindo", destaca.

A Cia. Circo Boneco e Riso é um grupo tradicional de cultura popular nascido em Juazeiro do Norte (CE) que atua no DF e entorno desde 1991 promovendo a tradição circense
A Cia. Circo Boneco e Riso é um grupo tradicional de cultura popular nascido em Juazeiro do Norte (CE) que atua no DF e entorno desde 1991 promovendo a tradição circense (foto: Divulgação)

Segundo a mestra, a própria cenografia do encontro é construída a partir dessa ideia de preservação. Produzida por Tetê, a estrutura reproduz uma cozinha de roça, com fogão a lenha, panos, bacias, pratos e xícaras. O espaço será o cenário da roda de saberes e tem como referência as memórias e vivências da mestra.

Para Tetê, a cozinha representa um lugar de convivência e transmissão de conhecimentos, além de fazer parte de sua própria trajetória. "A representação dessa cozinha traz muito da minha história. É um trabalho de resgate da memória do fazer, dos alimentos, das histórias e dos encontros que aconteciam na cozinha. É uma maneira de manter viva uma parte da nossa história e permitir que ela continue sendo contada", explica.

Realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), o 4º Encontro de Mestras e Griôs começou em 12 de agosto, com uma oficina de cavalo-marinho ministrada pela mestra Nice Teles, de Condado (PE).

Amanhã, a partir das 14h, serão realizadas rodas de diálogo fechadas para participantes inscritas. As discussões terão como temas identidade, memória, legado e mulheridades, com o objetivo de valorizar o papel das mulheres na preservação das culturas populares no Distrito Federal.

Programação

4º Encontro de Mestras e Griôs — noite cultural

  • Quando: 22 de agosto (sábado)
  • Horário: das 19h às 21h
  • Onde: Batalhão das Artes — Taguatinga Norte
  • Com: Cia Circo Boneco e Riso e Mestra Martinha do Coco e Banda
  • Entrada: franca
  • Classificação: livre
  • Acessibilidade: Libras e AD
  • Nas redes: @casamoringaoficial

Grande Roda de Saberes

  • 14h: Abertura com a boneca Samarina
  • 14h30: Exibição do documentário Viradas no Tempo, resultado da 2ª edição do Encontro, realizada em 2022
  • 15h: Prosa com 12 mestras do Distrito Federal — Mediação de Maria das Alembranças
  • 16h: Intervalo para o Café com quitandas
  • 18h30: Encerramento da Grande Roda

Apresentações artísticas

  • 19h: Cia. Circo Boneco e Riso
  • 20h: Martinha do Coco e Banda

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 21/08/2026 05:00
SIGA
x