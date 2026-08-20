Djamila Ribeiro, Bela Gil e Criolo estão na programação da Bienal do Livro

O Museu Nacional da República recebe, até domingo (23/8), a 6ª Bienal Internacional do Livro de Brasília. Com entrada gratuita, o evento reúne lançamentos de livros de escritores locais e nacionais, debates, sessões de autógrafos, oficinas e apresentações musicais.

Nesta quinta-feira (20/8), a partir de 18h, a escritora Larissa Verdelho Ramos Porto lança Encontro em meio ao caos: crônicas e outros textos. Em seguida, de 19h às 20h30, Bela Gil e a ativista ambiental Naiara Tukano apresentam Alimentação para um planeta sustentável + consciência planetária; no mesmo horário, Ana Rossi e Manoel Pretto promovem o Sarau poético musical do Fórum dos movimentos literários do DF e Sindicato dos Escritores do DF. Encerrando a programação do dia, o palco principal recebe uma batalha de rima freestyle de 20h30 às 23h.

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Sexta-feira (21/8), de 9h às 12h, no período da manhã, e de 14h às 18h, na programação vespertina da Bienal, artistas locais ocupam o Café Literário com o lançamento de livros. Em sessões de 9h às 9h30, 10h20 às 10h50 e 15h às 15h30, Paloma Pareias se apresenta no Palco Infantil, seguida pela artista Nyedja Gennari, que ocupa o espaço de 16h20 às 17h. Tony Ventura apresenta a roda de conversa Futuro da educação e da IA de 15h30 às 16h20; DJ Janna palestra de 17h às 18h.

Na programação noturna da Bienal, Criolo participa do debate As narrativas do Século XXI — Trajetória, território e lar, de 19h às 20h, e se apresenta no Palco Principal às 22h20. O show é precedido pelas apresentações de DJ Janna e Marinho e Rapadura. Nurit Bensusan e Ciça Fittipaldi participam da roda de debate O presente é uma máquina de fazer futuros: a questão ambiental na literatura infantil e juvenil às 19h.

No sábado (22/8), Lucas Gehre promove a Oficina de quadrinhos infantis às 9h e às 10h. O destaque da programação vespertina é o debate Ler o amanhã: poesia, música e as histórias que transformam, com Zeca Baleiro, de 14h às 15h; o cantor também se apresenta no Palco Principal a partir de 22h. A filósofa e escritora Djamila Ribeiro participa da mesa Democracia, diversidade e representatividade de 19h às 20h30.

No último dia do evento, Elisa Lucinda e Waleska Barbosa participam do debate Literatura, identidade e liberdade: quais histórias queremos levar para o amanhã? a partir de 11h. No período da tarde, acontecem as mesas Materialidades da literatura, às 15h; O que pode a literatura em um planeta em ruínas?, às 16h; e A função social da literatura em tempos de mídia social, às 17h. Fechando a Bienal, Flávio Delli, Emília Monteiro e Teresa Lopes fazem show no palco principal a partir de 20h.

Serviço

6ª Bienal Internacional do Livro de Brasília

Até domingo (23/8) no Museu Nacional da República. Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso no Sympla.