Arruda cobra publicação de balanço do BRB

O ex-governador e candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), José Roberto Arruda, cobrou nesta quinta-feira (20/8), em Santa Maria, a publicação do balanço financeiro do Banco de Brasília (BRB). A cobrança foi feita após ser questionado sobre o fato de o Tribunal de Contas do DF (TCDF) ter suspendido a avalização das contas do governo de 2025 até a divulgação do balanço.

O candidato afirmou que não pretende utilizar essa decisão judicial contra seus adversários no processo eleitoral. Arruda garantiu que o seu foco está voltado exclusivamente para as cobranças de transparência e para as demandas da população do DF. "Não vou utilizar na campanha. O que eu quero, o que todos querem, é a publicação do balanço do BRB”, cobrou.

O postulante ao Buriti reiterou que a transparência sobre a situação do banco estatal é uma exigência coletiva que interessa a toda sociedade brasiliense.