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Arruda cobra publicação de balanço do BRB

Em Santa Maria, candidato ao Buriti comentou sobre a situação do BRB e afirmou que "não irá usar o caso para palanque político"

Candidato ao GDF José Roberto Arruda faz carreata pelas ruas de Santa Maria - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)
Candidato ao GDF José Roberto Arruda faz carreata pelas ruas de Santa Maria - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)
O ex-governador e candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), José Roberto Arruda, cobrou nesta quinta-feira (20/8), em Santa Maria, a publicação do balanço financeiro do Banco de Brasília (BRB). A cobrança foi feita após ser questionado sobre o fato de o Tribunal de Contas do DF (TCDF) ter suspendido a avalização das contas do governo de 2025 até a divulgação do balanço.
O candidato afirmou que não pretende utilizar essa decisão judicial contra seus adversários no processo eleitoral. Arruda garantiu que o seu foco está voltado exclusivamente para as cobranças de transparência e para as demandas da população do DF. "Não vou utilizar na campanha. O que eu quero, o que todos querem, é a publicação do balanço do BRB”, cobrou.
O postulante ao Buriti reiterou que a transparência sobre a situação do banco estatal é uma exigência coletiva que interessa a toda sociedade brasiliense.

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 20/08/2026 17:54
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