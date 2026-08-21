Três regiões administrativas do DF ficam sem energia nesta sexta

Os cortes de luz serão distribuídos ao longo do dia conforme a localidade - (crédito: Neoenergia/Divulgação)

Moradores e comerciantes de Águas Claras, Jardim Botânico e Samambaia devem se preparar para uma pausa temporária no fornecimento de luz nesta sexta-feira (21/8). A suspensão faz parte do cronograma de manutenção da rede elétrica local, medida preventiva adotada para assegurar a integridade física dos técnicos durante as manutenções e evitar acidentes.

Os cortes de luz serão distribuídos ao longo do dia conforme a localidade. Em Águas Claras, as equipes atuam primeiro na Quadra 106 (Lotes 03 e 04), entre 9h e 10h. Das 11h ao meio-dia, o fornecimento fica suspenso na Avenida Jequitibá (Lote 885) e na Rua 37 Sul (Lote 10).

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No Jardim Botânico, a interrupção será mais prolongada, estendendo-se das 10h às 16h no Condomínio Ouro Vermelho I (Quadra 08) e no Ouro Vermelho II (Quadra 11, Lotes 15 a 17). Em Samambaia, a manutenção afeta a Chácara Pôr do Sol, no Núcleo Rural Lage Jiboia, no período das 9h às 13h.

A distribuidora informa que o restabelecimento da energia pode ser antecipado assim que os serviços forem concluídos. No entanto, se houver quedas inesperadas em áreas fora do cronograma, a orientação é registrar o chamado pela central telefônica 116. Pessoas com deficiência de fala ou auditiva contam com um canal adaptado pelo número 0800 701 01 55.