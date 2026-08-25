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Musical sobre Noel Rosa celebra a tradição do teatro de revista

O espetáculo propõe uma imersão no universo criativo do artista Noel Rosa por meio de uma encenação inspirada na estética do teatro de revistas dos anos 1930

Noel Rosa inspira espetáculo musical que celebra a tradição do teatro de revista no CCBB Brasília - (crédito: Divulgação/Caio Marins)
Noel Rosa inspira espetáculo musical que celebra a tradição do teatro de revista no CCBB Brasília - (crédito: Divulgação/Caio Marins)

Por Luiz Francisco* - O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) coloca em cartaz Amor em Rosa, um teatro musical inspirado na carreira do compositor Noel Rosa. O espetáculo propõe uma imersão no universo criativo do artista por meio de uma encenação inspirada na estética do teatro de revista dos anos 1930.

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A dramaturgia parte de um recorte de 21 canções e organiza esse material em um libreto que não segue a chave biográfica. Em cena, as músicas são articuladas a uma narrativa atravessada por sátira social das revistas e por uma radionovela sobre a relação entre o artista e sua musa.

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Amor em Rosa também mobiliza processos artísticos a duas linguagens populares de forte memória afetiva, histórica e cultural das pessoas em uma época de mudanças técnicas que alteraram as formas de circulação. 

A montagem acontece na Galeria 4, até 30 de agosto. Na sexta-feira (28/8), o espetáculo ocorre às 20h; no sábado (29/8), às 19h e às 21h; e domingo (30), às 19h e 21h. Os ingressos serão vendidos a partir de quinta-feira (27) ao meio-dia, no site e na bilheteria física do CCBB.

Serviço:

Amor em Rosa

Gênero: revista musical
Local: Teatro do CCBB Brasília
Endereço: SCES Trecho 02 Lote 22 – Edif. Presidente Tancredo Neves – Setor de Clubes Especial Sul – Brasília – DF
Quando: até 30 de agosto de 2026
Dias e horários: Sexta, às 20h | Sábado e domingo, às 19h e às 21h
Ingresso: R$ 30 (inteira) e R$ 15 à venda no site www.bb.com.br/cultura e na bilheteria física do CCBB Brasília, a partir das 12h de 27 de agosto.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates


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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 25/08/2026 19:46
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