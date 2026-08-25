Musical sobre Noel Rosa celebra a tradição do teatro de revista

Por Luiz Francisco* - O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) coloca em cartaz Amor em Rosa, um teatro musical inspirado na carreira do compositor Noel Rosa. O espetáculo propõe uma imersão no universo criativo do artista por meio de uma encenação inspirada na estética do teatro de revista dos anos 1930.
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A dramaturgia parte de um recorte de 21 canções e organiza esse material em um libreto que não segue a chave biográfica. Em cena, as músicas são articuladas a uma narrativa atravessada por sátira social das revistas e por uma radionovela sobre a relação entre o artista e sua musa.
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Amor em Rosa também mobiliza processos artísticos a duas linguagens populares de forte memória afetiva, histórica e cultural das pessoas em uma época de mudanças técnicas que alteraram as formas de circulação.
A montagem acontece na Galeria 4, até 30 de agosto. Na sexta-feira (28/8), o espetáculo ocorre às 20h; no sábado (29/8), às 19h e às 21h; e domingo (30), às 19h e 21h. Os ingressos serão vendidos a partir de quinta-feira (27) ao meio-dia, no site e na bilheteria física do CCBB.
Serviço:
Amor em Rosa
Gênero: revista musical
Local: Teatro do CCBB Brasília
Endereço: SCES Trecho 02 Lote 22 – Edif. Presidente Tancredo Neves – Setor de Clubes Especial Sul – Brasília – DF
Quando: até 30 de agosto de 2026
Dias e horários: Sexta, às 20h | Sábado e domingo, às 19h e às 21h
Ingresso: R$ 30 (inteira) e R$ 15 à venda no site www.bb.com.br/cultura e na bilheteria física do CCBB Brasília, a partir das 12h de 27 de agosto.
*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates
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