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1ª Corrida da Superdotação está com inscrições abertas

Percursos variam de 3km a 10km, e o evento será realizado no dia 6 de setembro, no Eixão Sul

A corrida pretende promover a conscientização sobre as Altas Habilidade ou Superdotação (AHSD) - (crédito: Divulgação)
A corrida pretende promover a conscientização sobre as Altas Habilidade ou Superdotação (AHSD) - (crédito: Divulgação)

Brasília recebe a 1ª Corrida da Superdotação — “Socorro Santos” no dia 6 de setembro. O evento, que começa às 7h no Eixão Sul, conta com as categorias de 5km e de 10km. Aqueles que desejam caminhar também podem fazer o percurso de 3 km. O objetivo da corrida é promover a conscientização sobre as Altas Habilidade ou Superdotação (AHSD). 

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A proposta também é mostrar como a atividade física pode fortalecer o corpo, a saúde mental, a autorregulação emocional e a autoestima. Haverá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados nas categorias de 5km e 10km feminina e masculina. Interessados podem fazer a inscrição por meio deste link.

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*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates

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Manuela Sá**

Estagiária

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiária da Editoria Cidades DF do Correio Braziliense

Por Manuela Sá**
postado em 25/08/2026 19:01
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