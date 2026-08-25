1ª Corrida da Superdotação está com inscrições abertas

Brasília recebe a 1ª Corrida da Superdotação — “Socorro Santos” no dia 6 de setembro. O evento, que começa às 7h no Eixão Sul, conta com as categorias de 5km e de 10km. Aqueles que desejam caminhar também podem fazer o percurso de 3 km. O objetivo da corrida é promover a conscientização sobre as Altas Habilidade ou Superdotação (AHSD).
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A proposta também é mostrar como a atividade física pode fortalecer o corpo, a saúde mental, a autorregulação emocional e a autoestima. Haverá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados nas categorias de 5km e 10km feminina e masculina. Interessados podem fazer a inscrição por meio deste link.
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*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates
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