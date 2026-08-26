*Carreta é destombada e BR-020 deve ter fluxo normalizado após fim da operação - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB/DA Press)

A carreta que tombou na BR-020, em Planaltina, foi destombada às 15h40 desta quarta-feira (26/8), após a conclusão do transbordo da carga de combustíveis. Com a retirada do veículo, a expectativa é de que o fluxo da rodovia seja normalizado nas próximas horas. O veículo está sendo retirado da via por guinchos.

O sinistro ocorreu por volta das 23h30 de terça-feira (25/8), na altura da Embrapa, na descida do DVO. A carreta transportava aproximadamente 35 mil litros de combustível — 20 mil litros de gasolina C, 5 mil litros de óleo diesel S10 e 10 mil litros de óleo diesel S500 — e seguia de Senador Canedo (GO) para Paratinga (BA). O motorista não sofreu ferimentos.

Durante a operação, a BR-020 ficou completamente interditada nos dois sentidos devido ao risco operacional provocado pela presença de produtos inflamáveis. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) acompanhou o transbordo e realizou o resfriamento do veículo, enquanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) coordenou o trânsito. A previsão da corporação era de liberação da via às 18h.

Veja o momento do resfriamento realizado pelas equipes da CBMDF: