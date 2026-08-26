Feira Lampejo leva fotografia autoral gratuita a Taguatinga neste fim de semana

Smartphones registram a Feira Lampejo, palco para fotógrafos independentes exibirem e venderem suas obras autorais - (crédito: Divulgação)

O Taguatinga Shopping recebe a Feira Lampejo de fotografia autoral nos dias 29 e 30 de agosto. O evento gratuito reúne fotógrafos independentes para a venda de seus trabalhos na Praça Central do shopping, durante o horário de funcionamento do centro comercial.

O público do Distrito Federal poderá conhecer diferentes olhares, técnicas, formatos e temas de fotografia. A proposta é aproximar a arte do cotidiano e criar um espaço de encontro entre quem produz e quem aprecia a expressão artística.

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A feira busca contribuir para a democratização da arte e para a formação de redes entre artistas, ao mesmo tempo em que apresenta a fotografia autoral a novos públicos.

Para Mayce Tranquillini, gerente de marketing do Taguatinga Shopping, receber a Lampejo é uma oportunidade de ampliar o acesso à produção cultural da cidade. “Queremos que o shopping seja também um espaço de encontro com a arte e com diferentes expressões da nossa cidade”, afirma.

Ela destaca que a iniciativa dá visibilidade a artistas independentes e permite que pessoas que talvez não frequentem os circuitos tradicionais de arte tenham um contato espontâneo e acessível.

Criada em Brasília pelos fotógrafos Juliana Caribé e Marcus Amorim, a Lampejo nasceu para levar a fotografia para além das galerias tradicionais. Desde 2023, já foram sete edições, em locais como Infinu e Espaço Cultural Renato Russo. A iniciativa entende a aquisição de uma fotografia como forma de reconhecimento e valorização do trabalho autoral.

Serviço

Feira Lampejo de fotografia autoral

Data: 29 e 30 de agosto

Horário: das 10h às 22h

Local: Praça Central – TGS

Entrada: gratuita

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.