Feira Lampejo leva fotografia autoral gratuita a Taguatinga neste fim de semana

O Taguatinga Shopping recebe a Feira Lampejo de fotografia autoral nos dias 29 e 30 de agosto. O evento gratuito reúne fotógrafos independentes para a venda de seus trabalhos na Praça Central do shopping, durante o horário de funcionamento do centro comercial.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O público do Distrito Federal poderá conhecer diferentes olhares, técnicas, formatos e temas de fotografia. A proposta é aproximar a arte do cotidiano e criar um espaço de encontro entre quem produz e quem aprecia a expressão artística.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia mais
-
Com inclusão e ancestralidade, Festival Mês da Fotografia começa nesta terça (5/8)
-
-
Feira da Lua celebra 25 anos com edição especial em agosto
A feira busca contribuir para a democratização da arte e para a formação de redes entre artistas, ao mesmo tempo em que apresenta a fotografia autoral a novos públicos.
Para Mayce Tranquillini, gerente de marketing do Taguatinga Shopping, receber a Lampejo é uma oportunidade de ampliar o acesso à produção cultural da cidade. “Queremos que o shopping seja também um espaço de encontro com a arte e com diferentes expressões da nossa cidade”, afirma.
Ela destaca que a iniciativa dá visibilidade a artistas independentes e permite que pessoas que talvez não frequentem os circuitos tradicionais de arte tenham um contato espontâneo e acessível.
Saiba Mais
- Cidades DF Arruda defende hospital e metrô no Recanto das Emas
- Cidades DF Celina anuncia nomeação de 2.681 professores para a rede pública do DF
- Cidades DF Wilker Leão vai à UnB e causa tumulto nesta quarta-feira
- Cidades DF Carreta é destombada, e BR-020 deve ter fluxo normalizado
- Cidades DF Kiko Caputo promete ampliar atendimento e estrutura da saúde no DF
- Cidades DF BR-020 em Planaltina deve ser liberada às 18h, diz PRF
Criada em Brasília pelos fotógrafos Juliana Caribé e Marcus Amorim, a Lampejo nasceu para levar a fotografia para além das galerias tradicionais. Desde 2023, já foram sete edições, em locais como Infinu e Espaço Cultural Renato Russo. A iniciativa entende a aquisição de uma fotografia como forma de reconhecimento e valorização do trabalho autoral.
Serviço
Feira Lampejo de fotografia autoral
Data: 29 e 30 de agosto
Horário: das 10h às 22h
Local: Praça Central – TGS
Entrada: gratuita
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.